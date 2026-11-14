Los tres congresistas cubanoamericanos resisten la ola azul en Miami-Dade

MIAMI.- Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez volverán a Washington tras sobrevivir a tres contiendas muy distintas. Los tres republicanos cubanoamericanos conservaron sus escaños en el sur de Florida, pero los resultados electorales dejaron una señal clara. En Miami-Dade , una parte de los votantes les apoyó, mientras preferían a los demócratas David Jolly y Angie Nixon para la gobernación del estado y el Senado, respectivamente.

Esta realidad se aprecia al comparar las boletas. Díaz-Balart venció por poco en el Distrito 26, Salazar necesitó un recuento automático para confirmar su victoria en el 27 y Giménez consiguió el triunfo más holgado en el 28. En dos de esos distritos, Jolly ganó la contienda por la gobernación. En el conjunto de Miami-Dade, también se impusieron los demócratas Jolly y Nixon, quienes respectivamente aspiraron sin éxito al puesto de gobernador de Florida y a un escaño federal al Senado.

Eso no significa que los republicanos perdieran en todo el estado. De hecho, Byron Donalds ganó la gobernación de Florida y Ashley Moody retuvo el escaño en el Senado. La desventaja de ambos frente a sus rivales demócratas ocurrió en Miami-Dade y en algunos distritos, no en el resultado estatal. Son los votos en estos tres distritos lo que vamos a analizar. El contraste sugiere un voto cruzado, que significa que muchos electores no marcaron la boleta siguiendo la línea partidista. Antes de ejercer el voto, además de la situación económica, se fijaron en los nombres y las trayectorias de los candidatos.

Hialeah inclinó la balanza

Díaz-Balart obtuvo 114.578 votos, el 49,9%, frente a 112.874, el 49,1%, de la demócrata Nicole Locklin. La diferencia fue de 1.704 papeletas. El resultado de la contienda se prolongó varios días, en parte por la estrecha ventaja y por las preguntas que surgieron después de que un error de datos mostrara temporalmente a Locklin por delante. Esta elección tuvo la peculiaridad de que el congresista cubanoamericano compitió en un distrito, rediseñado para estos comicios, que reúne sectores de Miami-Dade y Broward y se volvió mucho más competitivo para los demócratas.

En la parte correspondiente a Miami-Dade del Distrito 26, el congresista republicano ganó sin dificultad con 72.127 votos, el 60,3%, frente a los 46.306 boletas, el 38,7%, de la joven Locklin. En esa área del distrito también vencieron Donalds, con 69.536 votos (58,2%), y Moody, con 69.136 (58,0%). Jolly obtuvo 48.432 votos (40,5%) y Nixon, 48.723 (40,9%).

Broward contó otra historia. Allí Díaz-Balart perdió con 42.451 votos (38,5%), mientras Locklin alcanzó 66.568 (60,4%). El demócrata Jolly también se impuso con 71.453 votos (61,1%) frente a los 44.029 (37,7%) de Donalds. Por su parte, la socialista Nixon logró 71.739 (61,5%) frente a 43.714 (37,5%) de Moody. En su actual configuración el Distrito 26 abarca comunidades como Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lakes, Doral y Medley, además de Miramar, Pembroke Pines, Cooper City y Southwest Ranches, en Broward.

Al sumar ambas partes del Distrito 26 -las correspondientes a Broward y Miami-Dade-, los demócratas aventajaron las dos contiendas estatales. Jolly recibió 119.885 votos (50,7%) frente a 113.565 (48,0%) de Donalds; Nixon obtuvo 120.462 (51,1%) contra 112.850 (47,9%) de Moody. Díaz-Balart, sin embargo, superó a Donalds por 1.013 votos y a Moody por 1.728. Sucedió que unos 6.700 electores votaron por gobernador, pero dejaron en blanco la contienda congresional; por lo que Locklin recibió 4.885 votos menos que Jolly, mientras Díaz-Balart quedó 1.578 por debajo de Donalds.

Para poner estos resultados en contexto, es importante recordar que en las elecciones presidenciales de 2024, el mandatario Donald Trump se impuso en el Distrito 26 con una ventaja de 18 puntos.

Tras conocerse su reelección, Díaz-Balart agradeció la confianza de los electores y dijo sentirse honrado de seguir representando a las familias trabajadoras de Miami-Dade y Broward en el Congreso, donde lleva más de dos décadas sirviendo.

Distrito 27: Salazar repite

Por su parte, el distrito de Salazar se encuentra enteramente en Miami-Dade. Incluye sectores de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne, Pinecrest y South Miami, así como Cutler Bay y Palmetto Bay, entre otras comunidades.

La noche electoral, la congresista cubanoamericana terminó con apenas 1.090 votos por delante del demócrata Eliott Rodríguez, un margen de 0,44% que activó el recuento automático. Tras revisar casi 248.000 boletas, la victoria de Salazar fue ratificada con 124.519 votos (50,22%) mientras que Rodríguez con 123.433 lograba el 49,78% de los votos. Una diferencia final de 1.086 sufragios. La revisión confirmó el resultado con una variación mínima frente al conteo inicial.

Sin embargo, el proceso de recuento estuvo acompañado por una disputa judicial. La campaña de Rodríguez pidió apartar de la Junta de Escrutinio a la supervisora electoral Alina García, después de cuestionar unas declaraciones suyas sobre la contienda y plantear posibles conflictos de interés. El juez federal David S. Leibowitz rechazó la solicitud. La Junta revisó las boletas en sesiones públicas, ante la presencia de representantes de ambas campañas, el público y los medios.

Al confirmarse la victoria, Salazar escribió en X: “El recuento terminó y nuestra victoria ha sido reafirmada”. También sostuvo que la campaña había ganado porque escuchó a los votantes. Durante la contienda, defendió su propuesta migratoria, la Ley Dignidad —un proyecto bipartidista que combina seguridad fronteriza con una vía de regularización para ciertos inmigrantes indocumentados, pero que aún no es ley— y tomó distancia de algunas acciones de la Administración Trump. En un anuncio, advirtió al presidente que ciertos esfuerzos de control migratorio “han ido demasiado lejos”.

Los resultados estatales ayudan a medir el voto cruzado. El candidato demócrata Jolly también ganó en este distrito por 93 votos, 122.555 (49,39%) frente a 122.462 (49,35%) de Donalds. Moody sí se impuso en la contienda senatorial, con 123.510 votos (49,9%) frente a 120.938 (48,9%) de Nixon. Es bueno subrayar que Salazar en su distrito obtuvo 2.057 votos más que Donalds y 1.009 más que Moody.

La congresista atribuyó parte de su resultado a las inquietudes que oyó durante la campaña: “familias que quieren fronteras seguras, comunidades protegidas, alivio ante el aumento de los costos y un sistema migratorio que respete la dignidad de quienes trabajan”, dijo en un mensaje difundido tras el recuento.

Giménez, la ventaja más amplia

El Distrito 28 fue el tercer predio retenido por los congresistas republicanos en el sur de Florida. Este se extiende desde el suroeste de Miami-Dade hasta Monroe County y los Cayos de Florida. Incluye Homestead y Florida City, además de comunidades suburbanas y zonas de los Everglades.

El congresista Giménez consiguió 124.992 votos (52,9%). El demócrata Phil Ehr recibió 107.866 (45,6%), mientras que el candidato independiente Eddy Rojas, 3.443 (1,46%). La diferencia entre los dos principales candidatos fue bastante amplia de 17.126 votos. Al anunciarse su victoria, Giménez escribió: “¡¡GANAMOS!!” y dijo que el triunfo pertenecía a quienes trabajaron en la campaña.

En este distrito también ganaron los otros republicanos en la boleta, Donalds, el gobernador electo, quien sumó 124.057 votos (52,3%) frente a 110.101 (46,4%) de Jolly; la senadora Moody obtuvo 123.723 (52,2%) contra 110.650 (46,7%) de Nixon. Giménez superó las ventajas de ambos por algo más de un punto porcentual, aunque el resultado fue más ajustado que su victoria de 2024.

Bolsillo y voto dividido

Llama la atención que en Miami-Dade, Jolly fue el candidato preferido para la gobernación con 415.275 votos (52,85%), frente a 360.093 (45,83%) obtenidos por Donalds. Algo similar ocurrió en los comicios para el Senado, Nixon obtuvo 415.941 votos (53,00%) frente a Moody, que sumó 359.981 papeletas (45,87%). En unas elecciones de medio término con gran participación donde votaron 794.891 electores, es decir el 60,53% de los 1.313.268 los votantes registrados.

La victoria de Nixon en Miami-Dade, el área de mayor concentración de exiliados cubanos y venezolanos de EEUU, llamó a la reflexión. Se produce a pesar de pertenecer a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, defendiendo propuestas como ampliar la cobertura médica y bajar el costo de vida. Su resultado, junto con el de Jolly, apunta a que los mensajes sobre salud, salarios y costos cotidianos encontraron receptividad entre electores que, al mismo tiempo, apoyaron a uno o más candidatos republicanos.

La economía, sin duda, fue un asunto central de la campaña. Los votantes acudieron a las urnas sopesando la carestía, los precios de la gasolina y la incertidumbre sobre el efecto de los aranceles. También tuvieron en cuenta la guerra en Irán y las operaciones de ICE. Es difícil atribuir el resultado a un solo tema, pero una encuesta de N+ Univision y YouGov realizada antes de las elecciones encontró que el 55% de los votantes latinos de Florida consideraba que la aplicación de las duras políticas migratorias había ido demasiado lejos. Salazar hizo de esa preocupación parte de su campaña, y Díaz-Balart también reconoció que algunas acciones de control migratorio pudieron constituir una reacción excesiva.

Viviendas e impuestos

El costo de vida apareció también en otra decisión de la boleta. En Miami-Dade, el 65,57% votó a favor de la Enmienda 3. El “sí” logró 488.904 votos, mientras que 256.662 optaron por el “no”. De esta manera se impuso la enmienda constitucional que aumenta la exención de impuesto en la vivienda principal de 50.000 dólares a 150.000 en 2027 y 250.000 en 2028. El “sí” en todo Florida obtuvo cerca del 62%, por encima del umbral de 60% necesario para aprobar una enmienda constitucional. La votación muestra que muchos votantes que eligieron a los demócratas Jolly o Nixon, abanderadas del “no” también respaldaron esta medida impulsada por los republicanos para reducir impuestos a la propiedad. El bolsillo habló y mucho en esta contienda.

Washington, desde la minoría

Díaz-Balart, Salazar y Giménez conservarán sus puestos, pero regresarán a Washington a una Cámara de Representantes bajo control demócrata. La nueva mayoría dirigirá la agenda legislativa y tendrá más capacidad para investigar a la Administración Trump y frenar sus iniciativas.

Para los tres representantes la reelección significa defender, esta vez desde la minoría, asuntos importantes para el sur de Florida, como vivienda, inmigración, seguridad fronteriza, costo de vida y algo que siempre está presente en las mentes de esta comunidad: la política con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sus victorias fueron distintas, pero comparten la misma lectura electoral. En estos distritos del sur de Florida, el apoyo a un candidato no garantizó el respaldo a los otros nombres de su mismo partido. El elector separó el voto, buscó trayectorias, promesas, sentimientos, en muchos casos, puso primero su bolsillo. Solo su gestión en un Congreso de mayoría demócrata determinará si su reelección fue un acierto político o una victoria pírrica.

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