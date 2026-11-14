FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

MIAMI .- La paralización nacional de despegues que el viernes dejó a miles de pasajeros varados en EEUU habría comenzado durante trabajos de mantenimiento en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA). Las autoridades ofrecieron este sábado nuevos detalles sobre el incidente, mientras las aerolíneas intentan recuperar sus itinerarios y Miami continúa acumulando cancelaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que un contratista sustituía líneas de cobre por fibra óptica en una instalación remota cuando un enrutador comenzó a generar un volumen excesivo de conexiones. La sobrecarga se propagó a otros equipos y afectó la transmisión de información necesaria para gestionar el tránsito aéreo.

Los trabajos estaban a cargo de L3Harris, proveedor de telecomunicaciones de la agencia. Los investigadores buscan establecer si hubo un error humano, una instalación incorrecta o un dispositivo defectuoso. La explicación sigue siendo preliminar y todavía no se han determinado las responsabilidades.

Según Duffy, el equipo generó más de mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. Esa actividad saturó la infraestructura y comprometió la estabilidad de las comunicaciones.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, señaló que hasta ahora no existen evidencias de una acción malintencionada ni de una relación con herramientas de inteligencia artificial.

La información amplía lo conocido el viernes, cuando las autoridades atribuyeron la emergencia a inconsistencias en los datos de radar y en el contacto con las aeronaves. Ante ese escenario, la FAA ordenó detener las salidas como medida preventiva.

Las más de 3.500 aeronaves que ya estaban en el aire aterrizaron de manera segura, de acuerdo con el Gobierno federal. La restricción permaneció vigente durante más de cuatro horas y fue levantada a las 8:15 p. m., hora del Este.

Recuperación durante el fin de semana

Duffy aseguró este sábado que el sistema volvió a operar plenamente. Sin embargo, restablecer las comunicaciones no resolvió de inmediato los efectos sobre la programación: las compañías deben reubicar aviones y tripulaciones, atender conexiones perdidas y acomodar a quienes no pudieron partir.

Bedford prevé que los itinerarios del país recuperen la normalidad hacia el final del domingo.

Pasada la 1:00 p. m. del sábado, FlightAware contabilizaba 4.534 cancelaciones y 4.607 demoras en rutas dentro, hacia o desde EEUU. Las cifras corresponden al acumulado de esa jornada y pueden incluir afectaciones por otras causas.

En el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), el registro ascendía a 167 vuelos cancelados y 288 retrasados. La terminal confirmó que la orden nacional quedó sin efecto y que las aerolíneas trabajan para restablecer sus horarios.

La incertidumbre que vivió Miami

DIARIO LAS AMÉRICAS documentó el viernes largas filas y pasajeros que buscaban respuestas en los mostradores. Algunos conocieron la interrupción por la televisión o por mensajes de sus familiares antes de recibir indicaciones de las compañías.

Una vocera de MIA explicó inicialmente a este medio que los aterrizajes podían continuar mientras las salidas permanecían restringidas. Más tarde, la misma portavoz confirmó el levantamiento de la suspensión.

Entre los afectados estaba Dailen Utria, quien esperaba abordar un vuelo de Cubazul Air Charter hacia La Habana para reencontrarse con su familia. Su sobrina le envió las noticias que circulaban en Facebook y, tras comunicarse con la aerolínea, acudió al aeropuerto para conocer su situación.

“Me siento bastante triste porque iba a ver a mi familia”, relató. “Esperemos que mañana podamos salir”.

La posibilidad de quedarse sin alojamiento también preocupaba a los viajeros. Felicidad Escobar, pasajera de Iberia con destino a Madrid, explicó durante aquella cobertura que no tenía adónde regresar si no lograba partir.

“Suponemos que Iberia se hará cargo, o quien corresponda, porque no nos dejarán tirados aquí en el aeropuerto”, expresó.

Opciones para los afectados

MIA mantiene la recomendación de consultar directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal, pues la reapertura del sistema no confirma por sí sola la salida de cada vuelo.

American Airlines incluyó a Miami en su política de flexibilización para determinados boletos comprados hasta el 12 de noviembre y viajes previstos para los días 13 y 14. El aviso fija este sábado como fecha límite para gestionar los cambios amparados por esa alerta, sujetos a sus condiciones.

El Departamento de Transporte establece que los pasajeros pueden recibir un reembolso cuando la compañía cancela su vuelo y deciden no viajar ni aceptar una alternativa o compensación. Esa protección también contempla modificaciones significativas del itinerario conforme a los criterios federales.