Rubio explica reemplazo de banderas extranjeras por banderas de EEUU: "No somos las Naciones Unidas"

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU , Marco Rubio , argumentó su decisión de reemplazar 190 banderas extranjeras del vestíbulo principal del Departamento de Estado por banderas de Estados Unidos. En tal sentido, señaló: "Dije: no, no somos las Naciones Unidas".

La afirmación del funcionario surgió tras una pregunta durante la conferencia conmemorativa "Barbara K. Olson", impartida por Rubio en la Convención Nacional de Abogados de 2026 de la Federalist Society, celebrada en el hotel Mayflower. A finales de septiembre, The New York Times informó que el cambio de banderas había provocado una airada reacción por parte de veteranos del ámbito de la política exterior.

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Según la transcripción oficial del Departamento de Estado, Rubio indicó: "No llegué con una especie de cruzada para retirar las banderas. Las dejamos ahí durante un año y medio. Pero luego, con motivo de 'América 250', las sustituimos todas por banderas estadounidenses, ¿entienden? Y después de 'America 250' las dejamos ahí, y la gente empezó a escandalizarse: '¡Dios mío, están dando la espalda al mundo!'. Yo respondí: "No, no somos las Naciones Unidas. Llévense las banderas; las Naciones Unidas pueden tener todas esas banderas. Esto es el Departamento de Estado de los Estados Unidos".

Tras esto, la sala aplaudió. Rubio añadió que Estados Unidos debe seguir presente en el ámbito internacional: "Estemos o no involucrados en el mundo, el mundo estará involucrado con nosotros". Destacó la importancia de mantener mercados abiertos para los productos estadounidenses y mencionó la presión migratoria derivada de la inestabilidad en el hemisferio occidental.

Durante la conferencia, un estudiante de Derecho le preguntó al secretario de Estado cómo equilibra la administración la soberanía estadounidense con sus compromisos de seguridad, en su rol de líder del mundo occidental, sin perder a los votantes centrados en los problemas internos.

Rubio respondió que "la labor del gobierno de Estados Unidos y de sus líderes es trabajar para los estadounidenses", y que Washington había perdido de vista este objetivo tanto en la política exterior como en la economía tras la Guerra Fría.

"Nuestro objetivo primordial debe ser siempre aquello que favorezca el interés nacional de Estados Unidos, y no deberíamos sentirnos culpables por ello, ¿de acuerdo?", dijo. Agregó: "En cualquier asunto, yo estoy del lado de Estados Unidos".

Críticas por las banderas

Las 190 banderas extranjeras colgaban sobre el atrio principal del Departamento de Estado, conocido como el Salón de las Banderas. Según el Times, las banderas habían permanecido allí durante décadas. Ahora, cada una de ellas ha sido sustituida por una bandera estadounidense, formando una hilera de colores rojo, blanco y azul que, según el periódico, podría tener unos 100 pies (aproximadamente 30 metros) de longitud; además, dos banderas estadounidenses de mucho mayor tamaño cuelgan en ambos extremos del vestíbulo.

La nueva exhibición fue presentada el 29 de junio, cuando el subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó una fotografía y la presentó como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario del país.

"Es un buen recordatorio de para quién trabajamos: ¡para el pueblo estadounidense!", escribió Landau, según el Times. El periódico señaló que, al principio, el cambio pasó casi inadvertido porque parecía algo temporal. Sin embargo, no resultó ser algo temporal, y fue entonces cuando comenzaron las quejas.

El cambio se hizo viral en septiembre, después de que Matthew Kroenig, investigador sénior de tendencia conservadora en el Atlantic Council y profesor de la Universidad de Georgetown, publicó que las nuevas banderas "les recuerdan a los empleados del Departamento de Estado para quién trabajan".

Richard M. Nephew, exfuncionario del Departamento de Estado que prestó servicio durante las administraciones de Obama y Biden, escribió: "Cuanto más pienso en esto, más me enfurezco". Señaló que "junto a esas banderas figuran los nombres grabados de funcionarios del Departamento de Estado que han fallecido en el cumplimiento de su deber". Su conclusión: "¿Cómo se atreven?".

Aaron David Miller, un veterano del Departamento de Estado que trabajó bajo varias administraciones y fue durante mucho tiempo negociador de paz en Oriente Medio, señaló: "Esto envía al mundo un mensaje contundente: solo Estados Unidos".

El Departamento no dio marcha atrás. Su principal responsable de asuntos públicos, Dylan Johnson, escribió que "en ningún otro ministerio de Asuntos Exteriores o departamento de Estado del mundo se exhiben las banderas" de otros países. Agregó: "Este es el Departamento de Estado de los Estados Unidos; no un Departamento de Estado mundial".

Representar a EEUU

Pero, no todos los expertos en política exterior se alinearon con los críticos. En un artículo publicado en octubre, Michael Rubin, del Middle East Forum, sostuvo que "la función primordial del Departamento de Estado es representar a Estados Unidos". Calificó la objeción de Miller de "ignorante en múltiples sentidos".

Argumentó que, del mismo modo que el Pentágono no tiene por qué exhibir las banderas de los aliados de la OTAN, el Departamento de Comercio tampoco tiene por qué mostrar las de los socios comerciales de Estados Unidos.

El vestíbulo no es el primer lugar donde Rubio ha aplicado este principio. En enero de 2025, pocos días después de asumir el cargo, el departamento adoptó lo que pasó a conocerse como su política de "una sola bandera" ("One Flag").

Según informó Fox News, el memorando establecía que "solo la bandera de los Estados Unidos de América está autorizada para ser izada o exhibida en las instalaciones estadounidenses, tanto dentro como fuera del país", con excepciones para la bandera de los prisioneros de guerra/desaparecidos en combate (POW/MIA) y la bandera de los detenidos injustamente.

Esta política puso fin a la práctica de izar banderas del movimiento "Pride" (Orgullo) y de "Black Lives Matter" en las embajadas. En su conferencia ante la Federalist Society, Rubio planteó el mismo argumento a mayor escala. "La cuestión fundamental de nuestro tiempo es si los estadounidenses tienen el derecho moral a existir como una nación distinta y un pueblo distinto, y, por tanto, a exigir un gobierno que defienda y persiga nuestros intereses por encima de cualquier otra cosa", afirmó.

FUENTE: Con información de therothmanreport.com