Velado y sepultado en caja de cartón, la miseria de Cuba inunda los actos fúnebres

LA HABANA.- Una familia cubana denunció las condiciones inhumanas en las que sepultó a un ser querido en la localidad de Velasco, municipio de Gibara. El fallecido, Salvador Martínez Almaguer, un anciano que terminó en una caja de cartón debido a la inexistencia de ataúdes en los servicios fúnebres estatales de la provincia de Holguín.

El hecho generó indignación tras la difusión de imágenes que mostraron el cuerpo del fallecido mientras lo acomodaban sobre sábanas dentro de una estructura de cartón de un equipo electrodoméstico.

El tesimonio fue reportado por el periodista Mario Pentón y colgado en la plataforma Youtube. En las declaraciones los familiares expresaron su desesperación ante la desorganización y la carencia de recursos. En las grabaciones del suceso, los presentes reclamaron: "Que no hay vergüenza en este país. No hay vergüenza. Este país está corrupto, es un país corrupto... no hay cajas para enterrar a los muertos, a un combatiente. Da vergüenza. Da vergüenza".

La precariedad del momento obligó a los parientes a dar instrucciones para intentar ajustar los restos del anciano en el espacio limitado:

"Ponle allí, con las sábanas... con la sábana. Y los pies porque le queden así. Porque los comunistas estos no han traído cajas". La angustia escaló ante la demora y el estado de descomposición del cuerpo, lo que provocó expresiones de dolor extremo: "Ya, no te consigues que se pudra. Que se pudra, ahí que se pudra. En la cama, en la casa".

Raciel Martínez Fuente y Julio Sánchez Martínez, sobrinos del fallecido, explicaron que contactaron a la prensa para que el mundo conociera la realidad del país. "La familia es la que sigue sufriendo por las carencias, por todo lo que esa dictadura nos hizo sufrir", declaró uno de ellos. Hicieron énfasis en el pasado del fallecido como parte de las fuerzas del sistema: "Un ser humano que dio la vida porque esa persona fue hasta combatiente... fue combatiente en su juventud y al final tener que morir de esa manera que ni a las personas que son combatientes le dan una vida digna".

Los sobrinos compararon el trato recibido con el de un animal: "Una caja de cartón como si fuera un un animal muerto de estos que lo tiran en un vertedero, o sea, sin ninguna condición mínima requerida para enterrarlo digno".

El relato de la viuda: "Lo sufrí amargamente"

Juana Brusón Cruz, viuda de Martínez Almaguer, ofreció un relato detallado del calvario que vivió desde el fallecimiento de su esposo hasta el entierro. Ella confirmó que la escasez de ataúdes representa una crisis generalizada en la zona.

Tuvimos que mandar a buscar la caja a Chaparra porque aquí no hay caja para enterrar el muerto. Cinco muertos en la funeraria y no había con qué enterrarlos. A uno lo enterraron con una caja de refrigerador. Un refrigerador roto. Ay ay, para el viejo mío, me lo enterraron en una caja de cartón".

Brusón Cruz explicó que el cuerpo permaneció en la vivienda durante siete horas mientras intentaban improvisar un féretro: "Estuve desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche que fue que pudimos enterrar haciendo la caja esa. Este en la cama ahí acostadito ahí, da con mal olor porque tenía ahí cara. Y eso lo sufrí yo amargamente ahí en la casa".

La falta de servicios básicos como la electricidad complicó todavía más la situación: "Sin corriente. Este es un desastre, sin corriente. Que no hay se te va la corriente y no hay cobertura para nada. Todo a oscura, tuvimos que buscar linterna de los vecinos y todo para poder este terminarle la caja". Además, denunció la carencia de transporte fúnebre institucional: "No había carro para llevarlo al cementerio. Ni ni ambulancia ni nada. Tuvieron que llevarlo en un triciclo".

La viuda también se refirió a la situación económica general del país, mencionando la inflación y el desabastecimiento: "Aquí no se puede vivir, no hay aceite, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, todo es una desgracia... cuatro mil pesos que cobraba mi esposo, se van en un día en ají, en cebolla, en unos boniatos".

Respecto al legado político de su esposo, afirmó: "Esta Revolución no es de aquellos mártires que cayeron por aquella revolución. No, mancillaron los nombres de esos mártires que dieron su vida".

Respuestas de la funeraria: combustible y electricidad

En un intento por verificar las causas de esta crisis, se contactó a la funeraria de Gibara. Un trabajador de la entidad admitió que existen problemas severos con la disponibilidad de sarcófagos: "Hubo problemas con los ataúdes, pero es un problema no de que lo fabrican ni hacen, sino por un problema de electricidad y un problema de combustible. Se demoró un poco pero se hicieron los los sacrófagos y se mandaron".

El empleado justificó las demoras con el argumento de que el proceso depende de la energía para operar las herramientas industriales: "A fallar la electricidad y a fallar el combustible eh la gente que hacen sacrófagos como utilizan sierras... medios de transporte para transportar la madera y toda esa verra, es en camiones". Sobre el transporte de los cadáveres, añadió: "Los carros que son son viejos, no tienen piezas de repuesto. Se rompen y los choferes tienen que estar inventando para poderlo arreglar".