NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

La pelea en la NBA estalló cuando Moussa Diabaté cometió una falta defensiva sobre Jalen Duren y luego lo encaró, antes de recibir un golpe en la cara

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.

DAVID JENSEN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Isaiah Stewart, alero de los Pistons de Detroit, fue suspendido este miércoles durante siete partidos por la NBA, y se suma a otros tres jugadores sancionados por una pelea que se desató el lunes en un partido entre Detroit y Charlotte.

El castigo de Stewart se produjo por abandonar la zona de banquillo, entrar agresivamente en un altercado en la cancha y pelear.

La liga afirmó que la duración de la suspensión se basó, en parte, en su historial de reiteradas conductas antideportivas.

Los aleros de los Hornets de Charlotte, Miles Bridges y Moussa Diabaté, fueron suspendidos cuatro partidos cada uno por pelear e intensificar el altercado, mientras que el pívot de Detroit, Jalen Duren, fue sancionado por dos por estar en el origen del enfrentamiento.

Embed

Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del encuentro a 7:09 del final del tercer cuarto durante la victoria de Detroit por 110-104 sobre los Hornets, el lunes en Charlotte.

La pelea estalló cuando Diabaté cometió una falta defensiva sobre Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de este último y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

Los cuatro jugadores comenzarán a cumplir sus suspensiones este miércoles. Stewart y Duren estarán ausentes cuando los Pistons visiten Toronto y Bridges y Diabaté no estarán cuando Charlotte reciba a Atlanta.

Pacers sorprenden a los Knicks

Los Pacers de Indiana lograron su victoria más significativa de la temporada el martes al vencer 137-134 en tiempo extra a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden y rompieron una racha de cuatro derrotas al hilo en la NBA.

Indiana anotó los primeros nueve puntos de la prórroga, luego de un frustrante cierre del tiempo regular en el que el dominicano Karl-Anthony Towns empató a 124 para los Knicks, al anotar dos tiros libres con solo centésimas de segundo en el reloj.

Fue la séptima derrota de la temporada para los Knicks en su casa, ante unos Pacers que solo han ganado cuatro de 26 partidos como visitantes y que ocupan el último lugar en la Conferencia Este.

El camerunés Pascal Siakam fue la figura del encuentro para los Pacers con 30 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos.

"Siempre es hermoso jugar aquí, hemos luchado en todo momento", dijo Siakam. "Jugamos muy bien temprano en el tiempo extra, creo que todos hemos jugado en un gran nivel".

FUENTE: AFP

