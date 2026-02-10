Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, aborda el tema de las empresas con vínculos con el régimen de la Habana.

MIAMI.— El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade , Dariel Fernández , anunció el lanzamiento de una nueva página de transparencia con el objetivo de ofrecer acceso público centralizado a los registros generados por su oficina en el marco de la revisión de actividades comerciales relacionadas con Cuba .

La herramienta surge tras meses de trabajo y busca atender consultas recurrentes de residentes, medios de comunicación, funcionarios electos y agencias gubernamentales.

LITIGIO Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Según explicó Fernández en comunicado de prensa, su oficina viene revisando desde el año pasado determinadas actividades empresariales vinculadas con Cuba dentro de la autoridad que le confiere la ley estatal.

Necesidad de la página

La creación de esta página responde al incremento del interés público tras la orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por el presidente Donald J. Trump, en la que se declara una emergencia nacional y se señala que las políticas del Gobierno de Cuba representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Legalidad

Si bien las decisiones federales de licencias están fuera de nuestra jurisdicción, tenemos el deber de garantizar que los negocios que operan en Miami-Dade cumplan con la leyes estatales y locales aplicables”, afirmó.

Dichas disposiciones ordenan a las agencias federales intensificar la aplicación de restricciones relacionadas con Cuba, lo que generó preguntas sobre el alcance de las revisiones a nivel local.

Competencia de la oficina del recaudador

La oficina del colector de impuestos subrayó que su revisión es estrictamente limitada y está regida por la ley de Florida y el Código del Condado. En concreto, se circunscribe a las responsabilidades de la oficina en relación con los Local Business Tax Receipts, conforme a la sección 205.0532 de los Estatutos de Florida.

Esto significa que la evaluación no determina estatus de licencias federales, cumplimiento de sanciones ni implica acciones de aplicación bajo leyes federales, aclaró.

Fernández enfatizó que la nueva plataforma no amplía las competencias de su oficina, sino que transparenta el ejercicio de las funciones que ya le asigna la ley.

La página funciona como un repositorio público centralizado de documentos, incluyendo correspondencia recibida por la oficina en relación con esfuerzos de cumplimiento, y será actualizada de manera continua a medida que se reciban y procesen nuevos registros.

Con esta iniciativa, el recaudador reafirma su compromiso con la administración fiel de la ley, el mantenimiento de registros públicos abiertos y el desempeño de sus funciones con coherencia, integridad y transparencia.

En este contexto, pasado diciembre, el propio Fernández confirmó que una empresa privada presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, luego de que su oficina revocara el Recibo de Impuesto Comercial Local (Local Business Tax, LBT) por presunto incumplimiento de leyes federales que regulan el comercio con la dictadura cubana.

La Página de transparencia está disponible para el público en: https://mdctaxcollector.gov/transparency, concluyó.