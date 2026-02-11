Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

MIAMI .– El proceso judicial contra Daniel Eduardo Romero, acusado de abusar gravemente de Maison, un niño de 5 años con autismo en North Miami Beach , entra en una nueva fase tras la formalización de nueve cargos criminales, en un caso que continúa generando preocupación en autoridades y organizaciones de protección infantil del sur de Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, Romero, de 34 años, enfrenta cuatro cargos de abuso infantil agravado con resultado de graves daños corporales asociados a actos de tortura, cuatro cargos adicionales de negligencia infantil que provocaron lesiones severas, y un cargo por manipulación de víctima. El acusado se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza mientras espera el desarrollo del proceso judicial.

Registros médicos indican que el menor fue hospitalizado en estado crítico tras sufrir un paro cardíaco. Los reportes hospitalarios documentaron hemorragias internas cerebrales, lesiones en órganos vitales como hígado y riñones, fractura en un brazo y múltiples hematomas corporales.

El pequeño recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado al hospital Jackson North, donde los equipos médicos lograron estabilizarlo.

Las autoridades continúan reconstruyendo los hechos ocurridos en la vivienda ubicada en la cuadra 140 y la calle 179 al noroeste de Miami-Dade, donde la policía respondió inicialmente a la llamada de emergencia.

Según el informe de arresto, Romero ofreció versiones inconsistentes sobre el origen de las lesiones. Inicialmente afirmó que el menor se había caído mientras aprendía a montar bicicleta, variante que posteriormente modificó al señalar que el incidente ocurrió mientras utilizaban un vehiculo de juguetes con cuatro ruedas.

Los investigadores sostienen que no se buscó atención médica inmediata pese a que el niño comenzó a mostrar signos de deterioro físico, incluyendo letargo y debilidad progresiva, hasta el momento en que dejó de responder y se llamó al 911.

La madre del menor, Cynthia Hernández, de 32 años, también enfrenta cargos que incluyen negligencia infantil, omisión de reporte de negligencia y proporcionar información falsa a los funcionarios públicos.

Mientras que inicialmente la policía indicó que Hernández cooperaba con la investigación, reportes posteriores señalan que habría manifestado a detectives que Romero mostraba frustración frecuente hacia el niño debido a su condición neurodesarrollamental.

Archivos obtenidos por el tribunal indican que Romero posee dos condenas previas relacionadas con violencia doméstica. En declaraciones incluidas en el expediente, Hernández describió al acusado como una persona con temperamento explosivo y problemas de manejo de la ira.

Por su parte, la defensa de Hernández sostiene que ella también habría sido víctima de violencia doméstica por parte de Romero, argumento respaldado por declaraciones de familiares.

El caso continuará su curso en los próximos meses, mientras fiscales y la defensa preparan evidencia pericial, médica y testimonial. Paralelamente, autoridades locales han reiterado la importancia de reportar cualquier sospecha de abuso infantil y de fortalecer los mecanismos de protección a menores vulnerables, en particular aquellos con condiciones del desarrollo.

DIARIO LAS AMÉRICAS se mantiene a la espera de una respuesta por parte de la abuela del niño, a quien se le solicitó una entrevista con el objetivo de conocer más detalles sobre este suceso.