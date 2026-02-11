Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. AFP

Tumbler Ridge, Canadá.- La policía de Canadá revisó el miércoles el balance de muertos por el tiroteo masivo ocurrido la víspera en un remoto pueblo del oeste: ocho víctimas y el atacante, en lugar de las nueve víctimas informadas inicialmente.







"Me gustaría corregir ciertas informaciones que se difundieron ayer (martes) y aclarar que en total nueve personas murieron" durante el tiroteo, incluida la sospechosa del ataque, dijo el comisario adjunto de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, durante una conferencia de prensa.

"Inicialmente, se pensó que una de las víctimas, una mujer que sufría heridas graves y que había sido trasladada del lugar" del tiroteo al hospital, "había sucumbido a sus heridas. La policía confirmó después que no era el caso. Ella sigue viva", aunque "en estado grave", señaló. Embed FUENTE: AFP

Compartir la nota:









Temas tiroteo

Canadá

Escuela

Policía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP