miércoles 11  de  febrero 2026
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá

"Inicialmente, se pensó que una de las víctimas que había sido trasladada del lugar" del tiroteo al hospital, "había sucumbido a sus heridas"

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026.

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tumbler Ridge, Canadá.- La policía de Canadá revisó el miércoles el balance de muertos por el tiroteo masivo ocurrido la víspera en un remoto pueblo del oeste: ocho víctimas y el atacante, en lugar de las nueve víctimas informadas inicialmente.

"Me gustaría corregir ciertas informaciones que se difundieron ayer (martes) y aclarar que en total nueve personas murieron" durante el tiroteo, incluida la sospechosa del ataque, dijo el comisario adjunto de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, durante una conferencia de prensa.

Lee además
Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025.
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible
Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

"Inicialmente, se pensó que una de las víctimas, una mujer que sufría heridas graves y que había sido trasladada del lugar" del tiroteo al hospital, "había sucumbido a sus heridas. La policía confirmó después que no era el caso. Ella sigue viva", aunque "en estado grave", señaló.

Embed

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Reporte sobre presunta persona armada provocó cierre preventivo en cuatro escuelas del suroeste de Miami-Dade

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Francia anima a las mujeres víctimas de la trama Epstein a ir a la Justicia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, obtenida del Departamento Correccional de Florida el 10 de febrero de 2026, muestra a Ronald Heath, recluso condenado a muerte en Florida.
PENA DE MUERTE

Florida realiza su primera ejecución de 2026

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Te puede interesar

Estudiante graduado del Miami-Dade College, junto a la presidenta de la institución Madeline Pumariega. 
OPORTUNIDAD

The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Daniel Eduardo Romero, de 36 años.
EN LA CORTE

Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá