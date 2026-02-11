Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

CARACAS. - La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció este martes que reprogramará sus vuelos previstos hacia y desde Cuba entre el 10 y 19 de febrero, tras la crisis por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la Isla.

Igualmente, la aerolínea indicó, a través de una publicación en Instagram, la reprogramación de sus vuelos hacia Nicaragua ante el cambio en la política de visado para ciudadanos cubanos que entró en vigor el pasado domingo.

TESTIMONIOS Cuba en opción cero: "Reclamar más sacrificios a un pueblo que vive en la miseria es una conducta criminal"

El régimen de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció que a partir del 8 de febrero entra en vigor un cambio en la clasificación migratoria de visado para ciudadanos de Cuba, que pasan de la categoría "A", de "exento de visa", a la "C", de "visa consultada sin costo".

Por otra parte, Cuba se quedó este lunes sin combustible para aviones, gracias a las presiones del gobierno de EEUU.

Las autoridades de la dictadura cubana informaron a las aerolíneas el pasado domingo a través del servicio de comunicaciones Notam (Aviso a aviadores) y las compañías con vuelos diarios a la isla -principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas- empezaron a tomar medidas de emergencia.

El aviso del Notam afectaba a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y tiene, en principio, validez por un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

Cuba se encontraba ya en una crisis total, con una caída acumulada del PIB superior al 15 %, según distintas estimaciones, con escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios, inflación disparada, dolarización parcial y migración masiva. El régimen en la Isla insiste en mantener un gobierno que no tiene aceptación popular y que ha logrado llevar a la nación a una profunda crisis que afecta a todo el pueblo cubano.

La isla está al borde del abismo económico, energético y social. La captura del dictador Nicolás Maduro, por parte de EEUU, dejó al régimen castrista sin el aliado incondicional que suministraba petróleo cambio de asesoramiento político y protección militar.

Después del 3 de enero, el gobierno interino de Venezuela dirigido por la también chavista Delcy Rodríguez está acatando las órdenes que emanan desde la Casa Blanca. EEUU decretó el fin del petróleo venezolano para Cuba, ya que ese petróleo constante por más de veinte años es lo que ha mantenido a flote una dictadura que ha destruida la Isla y ha llevado a la miseria al país entero.

El régimen cubano anunció la semana pasada un duro paquete de medidas de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo, pero la realidad es que casa vez tiene menos opciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conviasa (@conviasa_ve)

FUENTE: Con información de EFE