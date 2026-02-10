Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

MIAMI. - Los líderes del Instituto Casla, Luis Almagro y Tamara Sujú, rechazaron este martes en Miami la Ley de Amnistía General impulsada por el gobierno interino de Venezuela, al considerar que busca garantizar la impunidad para crímenes no amnistiables, y pronosticaron que el colapso del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro provocará inevitablemente la caída del régimen cubano.

En una rueda de prensa convocada por Fredo Arias-King, presidente del Instituto Casla, en la sede del Directorio Democrático Cubano, los panelistas analizaron el escenario regional cinco semanas después de la operación militar que depuso a Maduro el pasado 3 de enero.

El evento sirvió también para respaldar la estrategia de presión que Washington mantiene sobre La Habana, calificada por Almagro y Sujú como una “oportunidad histórica” que no debe desperdiciarse.

Rechazo a la impunidad

Ante la propuesta legislativa de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, que promete liberar a presos políticos a cambio de "reconciliación", Almagro, director del Observatorio para la Democracia del Instituto Casla y exsecretario general de la OEA, fue tajante al señalar la maniobra como una táctica dilatoria.

"Las leyes de amnistía tienen un problema y es que pretenden garantizar impunidad a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad", afirmó Almagro.

Para el diplomático, la justicia es ineludible: "El brazo de la justicia para los crímenes de lesa humanidad tiene también el brazo muy largo. Es impensable la impunidad para el régimen".

Almagro describió la gestión actual de Delcy Rodríguez como una "dictadura interina" que intenta sobrevivir negociando perdón por tiempo. "Tratarán de todas formas de lograr condiciones que le impliquen ganar tiempo. Mientras más larga sea esta transición de dictadura interina, más larga será la impunidad", advirtió.

Por su parte, la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, desestimó la validez jurídica de la propuesta ante el derecho internacional, tras recordar que la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene su jurisdicción sobre Venezuela.

"Los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables", sentenció Sujú. "Hay una responsabilidad, hay altos responsables acusados... y ellos saben que en algún momento van a tener que enfrentar la justicia, sea quien sea. Desde Nicolás Maduro, que está hoy en una cárcel en Estados Unidos, hasta los hermanos Rodríguez".

Suju enfatizó que no puede haber paz sin justicia verdadera: "No se puede transitar por una futura transición hacia la democracia sin una justicia verdadera, en donde los criminales enfrenten a sus víctimas".

"Efecto Dominó" sobre Cuba

El encuentro también abordó la crítica situación en Cuba, sometida a un bloqueo naval de facto por parte de Estados Unidos tras perder el suministro petrolero venezolano. Los ponentes coincidieron en que La Habana observa con terror el precedente venezolano.

"Los cubanos seguramente lo que les preocupa más es lo que han aprendido del caso venezolano el 3 de enero", explicó Almagro, refiriéndose a la captura de Maduro.

El diplomático instó a acelerar el proceso de cambio en la isla: "Creo que el pueblo cubano, definitivamente, merece una oportunidad diferente. Cuando se tiene el momentum, hay que lograr los resultados de ese momento".

Entretanto, Sujú se mostró aún más optimista respecto al contagio democrático en la región. "Yo creo que los cubanos hoy día nunca han estado tan cerca de la libertad", declaró. Según la directora ejecutiva del Casla, la caída de Maduro rompió el estancamiento geopolítico de las últimas dos décadas.

"Se movió el tablero finalmente después de 26 años, y eso se va a llevar, estoy segura, por delante al régimen cubano y a los regímenes de Nicaragua", aseguró Sujú, quien destacó como un logro tangible la liberación de más de 460 presos políticos venezolanos en las últimas tres semanas.