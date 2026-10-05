España abre en La Habana un segundo centro consular ante la creciente demanda de solicitudes de visado

Personas hacen fila para entrar a las nuevas oficinas del consulado de España este lunes, en La Habana, Cuba.

LA HABANA — Un nuevo centro de solicitud de visados de España abrió sus puertas este lunes en el municipio habanero de Playa, una opción que muchos cubanos consideran positiva ante el incremento, en los últimos años, de los trámites en la isla para conseguir una cita en el consulado del país europeo.

"En parte es bueno que hayan abierto otro centro", comentó la joven Maura Lindsay, quien detalló que desde el pasado julio esperaba su cita para obtener una visa de estudio y en esta jornada era una de las más de treinta personas que aguardaban su turno en la nueva sede.

Lindsay recomendó, además, que en los próximos días se haga pública más información al respecto, pues al llegar al centro los habaneros se encontraban "bastante desorientados" sobre temas como "la recogida" de los documentos según el tipo de visado y "los pagos" correspondientes.

De acuerdo con la información del Consulado de España en La Habana, el nuevo centro "se encargará de la recepción de las solicitudes y documentación, así como la atención al público de los solicitantes de visado".

Además de "la entrega de los pasaportes y resoluciones de visado una vez resueltos los expedientes".

Las visas

Sin embargo, "la decisión sobre la concesión o denegación de los visados seguirá correspondiendo exclusivamente al Consulado General de España en La Habana", ubicado en la Lonja de Comercio en La Habana Vieja, aclara la nota consular.

"El objetivo final es conseguir el visado", afirmó Jalina Pérez, otra habanera que relata las dificultades con el transporte en la isla para poder trasladarse hasta la nueva sede, pero para conseguir su objetivo acudió temprano a fin de poder tramitar una visa de turismo a España y ver a su familia.

El Consulado en la isla detalló que el anterior sistema, Bookitit, dejó de admitir nuevas solicitudes de cita desde el 21 de septiembre, pero "las personas que ya tuvieran una cita concertada, hubieran recibido o solicitado credenciales antes de esa fecha, mantendrán su solicitud y no tendrán que iniciar de nuevo el procedimiento".

¿España, puerta de salida?

La nacionalidad española continúa siendo una puerta de salida para miles de cubanos que optan por la migración como la mejor opción para mejorar sus condiciones de vida.

El país caribeño ha perdido más de un millón de habitantes por esa causa desde 2020 y es una de las naciones con más solicitudes de nacionalidad por la conocida como ley de nietos de España.

Según datos de septiembre de 2025, un mes antes del cierre del plazo de peticiones, estas solicitudes representaban cerca del 13% del total.

La Ley de nietos, aprobada en 2022, da la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, además de a los hijos o nietos de exiliados que perdieron su nacionalidad, también a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, entre otros casos.

FUENTE: Con información de EFE