jueves 11  de  junio 2026
Política migratoria

España formaliza ante la Unión Europea su rechazo al reglamento de deportación a migrantes

El Gobierno socialista de España expresó su oposición al texto sobre retornos impulsado por Bruselas y defendió una política migratoria integral

Un grupo de 136 migrantes africanos llega al puerto de La Restinga a bordo del buque español Guardamar Caliope de Salvamento Marítimo, tras ser rescatados de una embarcación frente a las costas de la isla canaria de El Hierro el 26 de agosto de 2024

Un grupo de 136 migrantes africanos llega al puerto de La Restinga a bordo del buque español "Guardamar Caliope" de Salvamento Marítimo, tras ser rescatados de una embarcación frente a las costas de la isla canaria de El Hierro el 26 de agosto de 2024

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — España formalizó ante la Unión Europea (UE) su rechazo al nuevo Reglamento de Retornos, una de las piezas clave del Pacto Europeo de Migración y Asilo, y cuestionó su legalidad y la proporcionalidad de algunas de sus medidas.

El gobierno socialista de España anunció formalmente su oposición a la adopción del Reglamento de Retornos, que permite crear centros para deportar a migrantes a terceros países.

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Menciona, entre ellas, las que podrían llevar a que personas en situación administrativa irregular permanezcan privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

En una carta remitida al Comité de Representantes Permanentes (el principal órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea) en vísperas de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno socialista de España expresó su oposición al texto sobre retornos impulsado por Bruselas y defendió una política migratoria integral, "con pleno respeto al Derecho internacional y de la Unión Europea".

Para el Gobierno, el texto actualmente planteado no cumple con el marco normativo europeo por "la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno, y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas".

Según el Ejecutivo, el texto multiplica las referencias a legislaciones nacionales y da "pasos hacia atrás" en la armonización de las políticas migratorias.

Entre otros aspectos que cuestiona está que "el internamiento deja de ser una medida de último recurso" y que "se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas".

También que se prevea "la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembros sin ningún límite temporal".

"Cabe preguntarse —incide el Ejecutivo— si en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves".

La expulsión

Además de estas objeciones al reglamento, España muestra una "enorme preocupación" por la creación de los llamados 'return hubs' o centros de retorno en terceros países, otra de las medidas controvertidas.

Según el Gobierno, estos centros podrían establecerse mediante convenios no vinculantes que generan "inseguridad jurídica" y "no permiten garantizar el respeto de los derechos de las personas que serán retornadas a un tercer país, independientemente de su vínculo o no con el mismo".

Asimismo, advierte de que incluso familias con menores podrían ser enviadas a países con los que no mantienen ningún vínculo.

Alerta también del "riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución", recogido tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, el gobierno socialista de España, que promueve la migración, anunció formalmente su oposición a la adopción del Reglamento de Retornos, que permite crear centros para deportar a migrantes a terceros países.

FUENTE: Con información de EFE

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