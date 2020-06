Estimulan a dominicanos a participar en comicios de su país desde el exterior

Explicó que se está trabajando para que “el proceso se consolide de una manera total”, además anunció que los votantes pueden acceder a “Verifícate” a través del sitio en internet de la JCE, “para que cada persona sepa dónde le toca votar y dónde está localizado su correspondiente colegio electoral.”

Previo al inicio de una reunión con los miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) de Nueva York, abordando sobre las elecciones del próximo 5 de julio, Castaños Guzmán, felicitó los esfuerzos que han hecho el Congresista Adriano Espaillat y Carlos Castillo, Cónsul Dominicano en Nueva York, “por justamente coadyuvar para que estas elecciones sean un éxito.”

De igual manera, agradeció al Grupo Financiero Popular por facilitar su avión para que se pudiera ir a Nueva York “a animar e impulsar” motivando a través de su visita a la ciudad, a los miles de dominicanos que allí residen y en medio de las restricciones de vuelos comerciales por la situación con COVID-19.

Votantes en Nueva York

El presidente de la JCE destacó que el padrón electoral en Nueva York en relación con el año 2016 se duplicó. Al respecto indicó que “hay algo muy importante y es que los recintos que tenemos en el estado son prácticamente los mismos que se tuvieron en el 2016 y nosotros auguramos que estas elecciones van a ser un éxito y, sobre todo, de que tendrán el apoyo de la comunidad”, según señala Castaños Guzmán.

Elecciones dominicanos en el exterior.jpeg La Junta Central Electoral (JCE) informó del inició de prueba focalizada de escáneres y sistema de cómputo electoral en 4 municipios del país, la tecnología que se usará en el proceso de Elecciones Extraordinarias Generales de este 5 de julio de 2020. En la gráfica, Johnny Rivera, Subdirector de Informática, explica detalles al respecto. Rose Mary Santana

Expresó también que “la JCE está comprometida con el protocolo sanitario para las Elecciones, y que va en etapas distintas porque incluye desinfección de los recintos, distanciamiento social, desinfección de las manos y uso permanente de mascarilla, así como también la desinfección permanente de los materiales que se utilicen.”

“Lo que se necesita es la disciplina de todos los votantes y de nuestros funcionarios electorales, que bajo ningún concepto se nos quede la rigurosidad de este protocolo por cumplir y nosotros entendemos que no habría contagio, pero no deja de ser un acto heroico este el nosotros dar la cara; democracia también es sacrificio y las elecciones no se pueden dejar de hacer porque es la manera que tiene el pueblo de expresar su voluntad y esa voluntad libérrima nadie la puede detener".

Finalmente, precisó que la JCE está empezando con una campaña agresiva, sobre todo en el exterior, para que los electores se animen y acudan a sus colegios electorales el próximo 5 de julio de 2020. “Vamos a saturar las redes de mucha información, de mucha motivación y, sobre todo, va a salir un comercial motivando el sentimiento dominicano”.

Durante su visita al estado, en medio de la pandemia del COVID y las restricciones de vuelo desde República Dominicana, el magistrado estuvo acompañado por el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez; el director del Voto en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme; Orly Pereyra, Subdirector de Informática; y Laura Castellanos, Directora de Comunicaciones.

Por Rose Mary Santana

@rosemarysant2