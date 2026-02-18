Vicepresidente de El Salvador afirma que Bukele tiene apoyo y que buscará la reelección

EL SALVADOR — El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, justificó que el presidente Nayib Bukele rompiera el "candado constitucional" para presentarse a cuantas elecciones considerara, ya que dispone de la mayoría del respaldo del país. "No es que se esté reeligiendo, es que sigue gozando del apoyo popular", excusó.

"El 91,9% de los salvadoreños está apoyando su gestión", defendió este miércoles en una conversación con la prensa organizada por la agencia EFE en Casa América, en Madrid. Así, incidió en que Bukele actúa en base al respaldo de la ciudadanía, que primero le dio la Presidencia y luego el control de la Asamblea.

"El pueblo dice, 'tú me estás dando lo que yo quiero', entonces te voy a dar otra oportunidad' (...) Entonces decidimos hacer estas modificaciones constitucionales que responden", según Ulloa, a "dinámicas de la sociedad democrática donde los pueblos toman decisiones de manera libre, directa y segura".

Ulloa minimizó las críticas acerca de estos cambios en la Constitución para permitir la figura de la reelección indefinida y adelantó que Bukele seguirá presentándose a un año de nuevas elecciones. "Si no, defraudaría al pueblo", afirmó en un acto en el que no escatimó ataques a la prensa.

Decisión en las urnas

"Decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer primero un segundo periodo y ahora todas las veces que el pueblo lo diga, se puede presentar, pero si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?", excusó.

Ulloa explicó que este respaldo del que goza Bukele se refleja en el mayoritario grado de aceptación que tiene el régimen de excepción, que está a punto de cumplir cuatro años, en los cuales se han detenido a cerca de 100.000 personas por vínculos con las pandillas, de las cuales 8.000 fueron liberadas.

"El 96% quiere que continúe. Entonces, ¿por qué quitarlo?", se preguntó Ulloa acerca de un periodo durante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 7.000 casos de denuncias sobre supuestas violaciones, incluidas detenciones ilegales, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia. "La gente se muere en las cárceles, en todos los sitios", desestimó.

Con respecto a esta cuestión, defendió que si bien pueden existir casos de funcionarios particulares que han cometido violaciones contra los Derechos Humanos --los cuales se persiguen, asegura--, no se trata de una política de Estado, como las ONG, organizaciones internacionales o la prensa quiere hacer creer.

"Jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado a una sola libertad pública", aseguró Ulloa sobre un régimen de excepción que afecta, explicó, a dos garantías constitucionales, la detención sin acusación --que pasa de 72 horas a quince días-- y la privacidad de la correspondencia.

Ataques a la prensa

De igual manera, Ulloa criticó a los medios de comunicación que insisten en preguntarle por los presos de las cárceles de su país, en las que, según el periodista en el exilio Óscar Martínez, uno de cada 57 salvadoreños lo está sin haber recibido un juicio justo, en lugar, por ejemplo, del repunte del turismo.

"La prensa tiene su agenda (...) no quieren poner a un país donde corresponde, sino seguir la agenda", dijo al tiempo que negó que haya periodistas que tuvieron que salir del país por temor a represalias por su trabajo, como los que revelan una supuesta relación de Bukele con las pandillas.

Así, aseguró que quienes se van lo hacen porque "se les acabó el negocio de negociar con la información de la violencia" y citó el caso de 'El Faro', uno de los medios que asegura que hay vínculos de Bukele con las maras. En ese sentido, acusa a periodistas de "convivir con las pandillas" para "vender libros".

Ulloa afirmó que esos periodistas que han convivido con las pandillas bien han podido cometer un delito de comisión por omisión, ya que durante el tiempo que pasaron con ellas registraron los crímenes que cometieron y no los denunciaron a la Fiscalía.

"Esos son los que han salido y esos son los que encuentran el eco acá, porque hay una agenda que seguir", desdeñó el vicepresidente salvadoreño.

FUENTE: Con información de Europa Press