Etiqueta #15NCuba toma fuerza y pone nervioso al régimen

Asimismo, los perfiles parte de muchos de estos grupos se siguen entre sí en la Red Tocororo, creada en enero pasado y que se autocalifica como "símbolo de la verdad de Cuba, llevamos el pensamiento de Martí, el legado de Fidel, las enseñanzas de Raúl y la continuidad de Díaz-Canel", y en Mambises de Acero, la más antigua de todas, creada en 2018, y que suma casi 5.000 seguidores.

El llamado a la movilización de quienes apoyan el régimen cubano en redes sociales ocurre mientras varias etiquetas opositoras incrementan su presencia en el ciberespacio de la Isla.

Entre la jornada del miércoles y el jueves últimos el #15NCuba sumó 45.600 tuits, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter Cuba. Esto, mientras etiquetas conexas como #DiazCanelASESINO, #EnCubaHayUnaDictadura, #UnidosPorCubaLibre, #PoliciaSumateAl15N, #PatriaYVida, #TodosSomosArchipielago e incluso #SOSCuba también ganaban presencia.

Por su lado, la etiqueta impulsada por los Tuiteros de la Revolución ni siquiera aparecía entre las cinco más usadas.

"Están aterrados ante nuestro poder de difusión, saben que el #15NCuba no hay quien lo pare. Por eso acuden a esta vergonzosa y desesperada medida de convocar a otro tuitazo", comentó el perfil anónimo El Legionario al compartir el llamado de los oficialistas.

"Esto es buena señal, significa que vamos bien", puntualizó.

A pocos días de la convocatoria a la Marcha Cívica, a la posibilidad de perder el control en las calles se suma también el temor del régimen a no poder colocar su propaganda en las redes sociales.

A raíz de las protestas pacíficas del 11J, Miguel Díaz-Canel culpó a las redes sociales de las manifestaciones y dijo que a través de ellas se "manipulan insatisfacciones" como la venta de productos de primera necesidad en las tiendas en divisas y la escasez crónica de medicamentos.

"En esta campaña acudieron a todos: a los youtubers e incluso a una artista internacional que me llamó tirano", dijo en aparente referencia a la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa. La influencer llamó "singao" al gobernante en Twitter.

Precisamente Khalifa volvió a usar el mismo epíteto el martes pasado contra Díaz-Canel y lo tachó de "dictador". Los cubanos se tomaron los nuevos mensajes de Khalifa como una buena señal ante el 15N.

"Acusada por el dictador cubano", dijo Khalifa en Twitter ante un comentario sobre las acusaciones de Díaz-Canel de que la libanesa, residente en Estados Unidos, era "una agente secreta de EEUU por apoyar las protestas pacíficas" del 11J.

Los cubanos comentaron a la exactriz que "se acerca el día 15 y empieza Mia con la calentadera de nuevo", "la reina ha vuelto" y "te necesitamos de nuevo el 15 de noviembre".

Khalifa expresó antes de las protestas del 11J su preocupación por la etiqueta #SOSCuba que pedía ayuda humanitaria para la Isla.

"¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas para ayudar a Cuba? He buscando a través del hashtag #SOSCuba pero no he tenido suerte", escribió el 9 de julio, mientras la Isla y en especial Matanzas sufrían un caos sanitario, el colapso de los hospitales y la peor crisis de toda la pandemia.

El régimen de Díaz-Canel impuso restricciones de conectividad a los cubanos tras las protestas de noviembre de 2020, encabezadas por los artistas y creadores del Movimiento San Isidro, adoptando el Decreto Ley 370, utilizado contra las voces opositoras y periodistas independientes.

En abril de 2021, el régimen anunció la aprobación del Decreto Ley 35, que impone obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea. La ley entró en vigor en agosto último, tras las históricas protestas del 11J, y en medio de denuncias de que es ilegal y anticonstitucional.

A pesar de esas disposiciones para silenciar a la ciudadanía y de los apagones de internet, como el que sufriera casi todo el país por casi una semana a partir del 11 de julio, la oposición al régimen no se aquieta en el ciberespacio.