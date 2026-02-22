Cuba, una ficha del juego de egos entre Putin y Trump

La fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el 24 de junio de 2019.

El martes 11 de julio de 2023 arribó al puerto de La Habana, Cuba, el buque escuela Perekop, de la armada de Rusia.

El buque tanquero Sea Horse, bajo bandera de Hong Kong, al parecer se dirige a Cuba con un sustancial volumen de combustible. A pesar de navegar con esa bandera, la nave tiene un historial que la hace formar parte de la llamada flota fantasma que trasiega hidrocarburos por todo el planeta.

Durante el verano pasado visitó varios puertos en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Anteriormente fue utilizado para mover petróleo iraní y venezolano hacia China y otros países.

De acuerdo con el portal War Sanctions, desde su botadura en 2004 ha navegado bajo banderas de Panamá, Liberia y Barbados, y hoy es operado por una empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Este es el mismo barco al que, el 13 de noviembre pasado, el USS Stockdale impidió continuar su navegación hacia Venezuela. Entonces el Sea Horse transportaba nafta rusa necesaria para la refinación del pesado crudo venezolano.

El USS Stockdale forma parte de la flota que opera junto al portaviones USS Gerald R. Ford. En noviembre pasado estaban posicionados en el mar Caribe como parte de la operación antinarcóticos Southern Spear. Al día de hoy esa flota está en el Mediterráneo.

Donald Trump, después de la captura de Maduro, ha puesto su atención sobre Irán. Por eso el USS Stockdale y el Gerald R. Ford navegan hoy hacia el este.

En esas mismas aguas está el Sea Horse, después de haber cargado sus tanques con combustible transferido desde otro buque frente a las costas de Chipre.

Según Matt Smith, analista de Kpler Ltd., el barco se dirige a Cuba con aproximadamente 200 000 barriles de diésel.

Se estima que Cuba necesita 110 000 barriles de crudo diarios para que medio funcione su maltrecha economía. La carga que transporta el Sea Horse le daría un pequeño, pero vital, respiro a la Junta Militar de Barrigones que la desgobierna.

Sería solo un respiro. Lo significativo aquí es el gesto geopolítico de Vladimir Putin frente a Donald Trump.

¿Dejarán llegar el barco a Matanzas?

Sesenta y cuatro años después de la Crisis de los Misiles, la Cuba del comunismo totalitario y empobrecedor vuelve a ser un peón desechable en el juego de fuerzas entre Washington D. C. y Moscú.

Se espera que el Sea Horse llegue a Cuba a principios de marzo. Hasta hoy, la US Navy ha detenido al menos nueve barcos que transportaban combustible a la isla.

Que lo dejen o no llegar será un indicador del estatus de las presuntas negociaciones entre Estados Unidos y la cúpula de la Junta Militar cubana.

Por cierto, el grupo de ataque del Gerald R. Ford podrá estar en el Mediterráneo, pero aquí en el Caribe sigue el del USS Iwo Jima, el mismo grupo que extrajo de su cama a Maduro y su esposa.

Compren palomitas —rositas— de maíz, la película continúa.