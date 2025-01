Excarcelan a opositor cubano tras cuatro años de prisión injusta

"Esta excarcelación se produce tras el largo tiempo de injusta detención que enfrentó Navarro Rodríguez. Persiste la preocupación por la situación de su hija, Saily Navarro Álvarez, quien continúa injustamente retenida en prisión", afirmó el Observatorio en un mensaje en su cuenta en X.

Navarro tras ser excarcelado

Luego de ser excarcelado, Felix Navarro aseguró, "lo vamos a lograr, hoy estamos más cerca de la libertad de Cuba".

Tras salir de la prisión de Agüica, en Matanzas, Navarro dijo no tener noticias de su hija, Sayli Navarro, también encarcelada desde 2021, y quien está en la prisión de mujeres de esa misma provincia.

Navarro aseguró, "la dictadura se ha ensañado con todos, pero en especial con las mujeres", señaló, antes de mencionar por su nombre a varias de las prisioneras políticas del estallido social.

"Estábamos presos, pero seguíamos siendo libres en nuestras convicciones", enfatizó además denunció la falta de comunicación que tenía con su familia, con la que solo podía hablar una vez a la semana y bajo estrecha vigilancia.

"Desde septiembre de 2023 me controlaron mucho el teléfono. El reeducador estaba siempre al tanto cuando la familia me visitaba y no me dejaba usarlo para hacer denuncias, así que tuve que echar mano a otras alternativas", indicó.

"Libertad condicional"

Por otra parte, Pedro Albert Sánchez, profesor y activista, fue clasificado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Fue condenado a cinco años de prisión por desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas de julio de 2021, reseñó la ONG Justicia 11J.

El activista contaba desde finales de 2024 con una licencia para cumplir con una pena en casa por su estado de salud, ya que padece cáncer y tiene casi 70 años. Sánchez aseguró en redes sociales que fue notificado el jueves, pero se negó a firmar la notificación sobre su libertad condicional.

"Sería aceptar que cometí delito y eso no ocurrió", expresó.

Pedro Albert Sánchez es uno de los cubanos declarado presos de conciencia por Amnistía Internacional, que han sido excarcelados o han obtenido algún beneficio penal tras la decisión de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

También fue excarcelado el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, y la opositora Donaida Pérez.

La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. Está previsto que en total sean liberados 553 presos, pero por el momento no hay una lista oficial con sus nombres. Hasta el momento han sido liberados 127 presos.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Diario de Cuba