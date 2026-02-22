El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami.

El mariscal de campo de Indiana y principal candidato a ser la primera selección global del Draft NFL, Fernando Mendoza , no realizará lanzamientos durante el NFL Scouting Combine , según reportes cercanos al proceso. El ganador del Trofeo Heisman optó por presentarse en el Pro Day de Indiana el próximo 1 de abril, donde mostrará sus habilidades ante scouts y ejecutivos.

La decisión no sorprende dentro del entorno del draft, ya que muchos prospectos con alto valor proyectado prefieren exhibirse en entornos más controlados para maximizar su rendimiento previo a la selección.

Una temporada histórica que lo coloca como favorito al número 1

Mendoza llega al proceso pre-draft tras una campaña sobresaliente en 2025. El quarterback lanzó para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones, completando el 72% de sus pases. Además, lideró a los Hoosiers hacia el primer campeonato nacional de su historia, culminando una temporada perfecta que disparó su valor en los rankings.

Su rendimiento lo consolidó como el pasador más cotizado de la clase, con varias franquicias necesitadas de un líder ofensivo siguiendo de cerca su evolución.

Ty Simpson sí lanzará en Indianápolis

Mientras Mendoza opta por esperar, el ex quarterback de Alabama, Ty Simpson, sí participará en las pruebas de lanzamiento del Combine. Considerado el consenso número dos entre los mariscales disponibles —tras la decisión de Dante Moore de regresar a Oregon en 2026— Simpson buscará reforzar su posición en el draft.

El pasador de 23 años cerró la temporada 2025 con 3.567 yardas, 28 touchdowns y cinco intercepciones, además de un 64,5% de pases completos. Sin embargo, fue enviado al banquillo durante los playoffs cuando Alabama enfrentó precisamente al equipo de Mendoza.

Raiders, Jets y Cardinals lideran un Draft cargado de expectativa

Las actividades del Combine comienzan esta semana en Indianápolis, aunque los quarterbacks no saltarán al campo hasta el sábado. La atención estará centrada en cómo se posicionan los principales talentos antes del Draft NFL, que se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh.

Las Vegas Raiders, New York Jets y Arizona Cardinals poseen actualmente las tres primeras selecciones, lo que podría definir el destino de Mendoza y Simpson en una de las clases de quarterbacks más esperadas de los últimos años.