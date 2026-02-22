domingo 22  de  febrero 2026
Fútbol Americano

El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

El proyectado número 1 del Draft NFL, Fernando Mendoza, no lanzará en el Combine y esperará al Pro Day de Indiana, mientras Ty Simpson sí mostrará su brazo en Indianápolis

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami.&nbsp;

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami. 

Carmen Mandato/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El mariscal de campo de Indiana y principal candidato a ser la primera selección global del Draft NFL, Fernando Mendoza, no realizará lanzamientos durante el NFL Scouting Combine, según reportes cercanos al proceso. El ganador del Trofeo Heisman optó por presentarse en el Pro Day de Indiana el próximo 1 de abril, donde mostrará sus habilidades ante scouts y ejecutivos.

La decisión no sorprende dentro del entorno del draft, ya que muchos prospectos con alto valor proyectado prefieren exhibirse en entornos más controlados para maximizar su rendimiento previo a la selección.

Lee además
El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Levante UD en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de febrero de 2026. 
Fútbol

Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, conduce en el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 19 de febrero de 2026. 
Fórmula 1

Lewis Hamilton promete renacer en la F1 2026 tras olvidar “quién era” en su difícil debut con Ferrari

Una temporada histórica que lo coloca como favorito al número 1

Mendoza llega al proceso pre-draft tras una campaña sobresaliente en 2025. El quarterback lanzó para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones, completando el 72% de sus pases. Además, lideró a los Hoosiers hacia el primer campeonato nacional de su historia, culminando una temporada perfecta que disparó su valor en los rankings.

Su rendimiento lo consolidó como el pasador más cotizado de la clase, con varias franquicias necesitadas de un líder ofensivo siguiendo de cerca su evolución.

Ty Simpson sí lanzará en Indianápolis

Mientras Mendoza opta por esperar, el ex quarterback de Alabama, Ty Simpson, sí participará en las pruebas de lanzamiento del Combine. Considerado el consenso número dos entre los mariscales disponibles —tras la decisión de Dante Moore de regresar a Oregon en 2026— Simpson buscará reforzar su posición en el draft.

El pasador de 23 años cerró la temporada 2025 con 3.567 yardas, 28 touchdowns y cinco intercepciones, además de un 64,5% de pases completos. Sin embargo, fue enviado al banquillo durante los playoffs cuando Alabama enfrentó precisamente al equipo de Mendoza.

Raiders, Jets y Cardinals lideran un Draft cargado de expectativa

Las actividades del Combine comienzan esta semana en Indianápolis, aunque los quarterbacks no saltarán al campo hasta el sábado. La atención estará centrada en cómo se posicionan los principales talentos antes del Draft NFL, que se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh.

Las Vegas Raiders, New York Jets y Arizona Cardinals poseen actualmente las tres primeras selecciones, lo que podría definir el destino de Mendoza y Simpson en una de las clases de quarterbacks más esperadas de los últimos años.

Temas
Te puede interesar

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Carlos Alcaraz arrasa en Doha y conquista el Catar Open tras vencer con autoridad

Real Madrid cae ante Osasuna con gol agónico y sufre la primera derrota liguera en la era Arbeloa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Te puede interesar

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio estatal de Florida. 
DEBATE

Reforma de impuesto a la propiedad, ¿amenaza para municipios del sur de Florida?

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.
DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

Protara, Chipre.
TURISMO

Guía de viaje para visitar Chipre

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos