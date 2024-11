Familiares de opositor cubano denuncian que fue "brutalmente golpeado"

"¡Es urgente! 'Muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro'. Así describieron a Ferrer en información que recibí esta tarde de alguien que lo vio el jueves en el Hospital de Boniato, lugar donde se ha limitado al máximo el acceso para impedir que sea visto", denunció Ana Belkis Ferrer García en su perfil de Facebook.

"Fe de vida"

La hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) reiteró que la familia exige pruebas de vida, la liberación inmediata del opositor y la de todos los presos políticos.

Ferrer García responsabilizó directamente a "Raúl Castro, (al designado gobernante Miguel) Díaz-Canel y todos los sicarios involucrados en este brutal y premeditado acto criminal".

La familia de Ferrer se plantó el viernes frente a la prisión de Mar Verde para exigir pruebas de vida del líder opositor.

"Desde temprano estamos aquí exigiendo poder ver a mi esposo y las autoridades penitenciarias nos han negado ese derecho. Cerca de las 3:00PM nos pusieron desde una distancia a ver un carro con varios oficiales y con una persona vestida de blanco bajando. Supuestamente, dicen ellos que es mi esposo. Nosotros, hasta que no estemos frente a frente de él no podemos decir otra cosa que no es la persona que estamos buscando", dijo su esposa, Nelva Ortega en un video publicado en Facebook.

Embed

FUENTE: Con información de Diario de Cuba