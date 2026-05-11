La crisis obliga al régimen cubano a reducir la administración central ¿Despidos en puerta?

El dictador de Cuba Raúl Castro (2-derecha), junto al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (2-izquierda), asiste a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana, Cuba.

LA HABANA — El régimen cubano prevé una remodelación de la estructura de la administración central que reduzca de 27 a 21 los máximos organismos, entre ellos varios ministerios, para atemperarse a la crisis que sufre el país.

El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de abril su propuesta de Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, según difundieron este lunes medios oficiales, que no especificaron cuáles serán los organismos afectados.

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El primer ministro cubano, Manuel Marrero, aseguró que se trata de "un proceso complejo, pero necesario", debido a la "situación tan compleja" que atraviesa la isla.

"Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente", argumentó el funcionario del castrismo, un reconocimiento que llega 67 años después de instaurado ese régimen.

¿Oportunidad?

Marrero agregó que la reforma es "una oportunidad para reordenar" y "aprovechar mejor los recursos humanos", y avanzó, además, que esta reducción es "un primer y buen acercamiento" al objetivo de mejorar la eficiencia de la administración, dejando la puerta abierta a nuevos cambios.

Por su parte, el responsable de la propuesta de reforma, Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, indicó que el proyecto es un "rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado".

La administración central está conformada principalmente por los ministerios (actualmente 22) y varios institutos y entidades nacionales con funciones transversales como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).

Está previsto que esta normativa, junto con el Código del Trabajo y la nueva Ley de la Vivienda, se apruebe sin contratiempos este julio en la sesión ordinaria de mitad del año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral).

"Disminuir la burocracia"

El designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzó en abril un plan del Ejecutivo para reducir el número de ministerios y de empresas estatales, además de disminuir la burocracia.

"Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial", explicó el presidente, destacando que buscan estructuras "más planas y eficientes, más dinámicas".

Cuba se encuentra inmersa desde hace seis años en una crisis estructural, agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EEUU, que exige a La Habana reformas en su sistema económico y el régimen político con el que reprime y viola los derechos humanos de los cubanos.

FUENTE: Con información de EFE