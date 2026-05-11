Cubano Yasiel Puig debuta con dos jonrones y desata la locura en liga independiente de Canadá

El cubano Yasiel Puig a servicio de los Tiburones de La Guaira conecta jonrón en el octavo inning ante los Tigres del Licey en la Serie del Caribe Miami 2024

El pelotero cubano Yasiel Puig tuvo un debut espectacular con los Toronto Maple Leafs de la Liga Canadiense Independiente de Béisbol al conectar dos jonrones y liderar la victoria 8-6 sobre los Kitchener Panthers.

El exjugador de las Grandes Ligas volvió a robarse el espectáculo desde su primer encuentro con el conjunto canadiense, mostrando el poder ofensivo que lo convirtió en una de las figuras más mediáticas del béisbol durante su etapa en la MLB.

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Yasiel Puig brilló con dos cuadrangulares

El cubano Yasiel Puig castigó temprano al pitcheo rival con un jonrón de tres carreras en la segunda entrada disputada en Dominico Field, ubicado en Christie Pits Park.

Más tarde, el jardinero volvió a desaparecer la pelota en el quinto inning para completar una jornada perfecta con el madero.

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Puig terminó el encuentro bateando de 2-2, con dos jonrones, cuatro carreras impulsadas y dos boletos negociados, siendo la gran figura ofensiva del compromiso.

El cubano busca relanzar su carrera

Yasiel Puig, de 35 años, jugó siete temporadas en las Grandes Ligas con organizaciones como los Los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds y Cleveland Guardians.

El jardinero fue subcampeón al premio Novato del Año de la Liga Nacional en 2013 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más carismáticas del béisbol por su potencia ofensiva y personalidad explosiva.

Ahora, el cubano intenta recuperar protagonismo en el béisbol profesional con esta nueva etapa en Canadá.