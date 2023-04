Fieles en Nicaragua celebran viacrucis dentro de los templos

MANAGUA.- En medio de las tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia, los feligreses católicos de Nicaragua celebraron este viernes el viacrucis en los jardines de los templos y no en las calles. Algunos medios opositores y sacerdotes aseguraron que el régimen había prohibido las tradicionales procesiones de Semana Santa en las calles, aunque oficialmente no se informaron restricciones sobre el particular.