viernes 20  de  febrero 2026
INMIGRACIÓN

DHS afirma que Cuba, Nicaragua, Haití y Honduras lideran cruces ilegales durante la administración Biden

Según registros del DHS, el 8% de toda la población de Nicaragua ingresó ilegalmente a EEUU, sumado al 7% de Cuba, el 6% de Haití y el 5% de Honduras

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

Cortesía X @Sec_Noem
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reveló nuevas cifras sobre el alcance de la inmigración ilegal durante la administración demócrata de Joe Biden, asegurando que millones de extranjeros ingresaron al país entre febrero de 2021 y enero de 2025.

La información fue divulgada por Fox News, que citó datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según esos registros, Nicaragua, Cuba, Haití y Honduras concentran los mayores porcentajes de su población total que habría cruzado ilegalmente hacia territorio estadounidense.

En un mensaje difundido en X, el DHS afirmó que “durante la era Biden, el 8% de toda la población de Nicaragua ingresó ilegalmente a Estados Unidos”. A esto se suma, dijo el organismo, el 7% de Cuba, el 6% de Haití y el 5% de Honduras.

El departamento, actualmente dirigido por la secretaria Kristi Noem, acusó a la anterior administración demócrata de convertir “a EEUU en un vertedero de criminales del tercer mundo”, una narrativa que ha marcado su postura pública desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

“La frontera más segura en la historia de esta nación”

En una entrevista reciente concedida a Fox News en la zona de Eagle Pass, Noem aseguró que la situación fronteriza cambió radicalmente desde el inicio del nuevo gobierno.

“En tan solo un año, hemos pasado de una situación similar a la del gobierno anterior a una situación segura”, afirmó la secretaria. “Miles de personas murieron (en la frontera) porque Joe Biden y los demócratas decidieron cortar la valla y permitir una invasión que, en colaboración con los carteles, trajo consigo tráfico de drogas, de personas, tráfico sexual y abuso infantil sin precedentes”.

Según Noem, ok llegada de Trump a la presidencia “detuvo inmediatamente” ese escenario.

Las declaraciones de la funcionaria se dan mientras la administración impulsa una ofensiva nacional para deportar a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente durante el período anterior, una iniciativa que ha encontrado resistencia entre legisladores demócratas y algunos republicanos.

Tensión política en Washington

Mientras continúa el cierre parcial del gobierno por falta de acuerdo sobre el financiamiento del DHS, demócratas en el Congreso exigen revisar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cerca del 90% de los empleados del DHS deben seguir trabajando sin remuneración durante el cierre, ya que son considerados personal esencial. ICE, por su parte, mantiene la mayoría de sus operaciones gracias a fondos previamente asignados mediante la ley conocida como One Big Beautiful Bill.

El zar fronterizo Tom Homan dijo a CNN que el cierre “no tendrá ningún impacto” en las operaciones de control migratorio.

En una conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt acusó a los demócratas de provocar el estancamiento legislativo: “(Los demócratas) han optado por actuar contra el pueblo estadounidense por razones políticas, y ahora tenemos a los trabajadores de FEMA, la Guardia Costera y la TSA que trabajarán sin sueldo porque quieren pelear con Donald Trump”, declaró.

FUENTE: Con información de Fox News

