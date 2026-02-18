miércoles 18  de  febrero 2026
EEUU sanciona al director de cárcel de máxima seguridad nicaragüense

El jefe de la diplomacia estadounidense pide igualmente "la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros políticos en Nicaragua"

Esta imagen distribuida por el medio de comunicación oficial El 19 Digital el 25 de septiembre de 2025 muestra a Daniel Ortega y a Rosario Murillo junto a su consuegro y jefe de la policía (centro) Francisco Díaz, asistiendo al desfile que conmemora el 46.º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua.

AFP

AFP

WASHINGTON- Estados Unidos anunció este miércoles la prohibición de entrada al país del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde están recluidos la mayoría de presos políticos.

Guevara Gómez queda "designado" como individuo que no puede entrar en Estados Unidos de acuerdo a la sección 7031(c) por "grandes violaciones de los derechos humanos", señala el comunicado emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense pide igualmente "la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros políticos en Nicaragua".

La sección 7031(c) de la ley presupuestaria que rige el funcionamiento del Departamento de Estado permite rescindir las visas y prohibir la entrada al país de responsables extranjeros por violaciones de derechos humanos o corrupción.

Estados Unidos ha denunciado en repetidas ocasiones la situación de los derechos individuales en el país centroamericano, que está copresidido por el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Esta sanción se inscribe en las acciones de Washington "para exigir rendición de responsabilidades por los abusos de la dictadura de Murillo y Ortega", acusa el comunicado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró recientemente "alarmada" por la situación en Nicaragua, aliada de Venezuela y Cuba y crecientemente aislada en la región.

El Consejo Permanente de la OEA invitó al país "retornar" a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, también ha denunciado en repetidos informes las violaciones de derechos humanos y el acoso a la oposición.

FUENTE: Con información de AFP

