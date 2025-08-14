General sentenciado por supuesto magnicidio contra Maduro cumple siete años detenido

CARACAS.- Héctor Hernández da Costa, General que fue sentenciado a 30 años de prisión, por el supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro durante un acto por el aniversario de la Guardia Nacional (GN) en 2018, cumplió siete años en la cárcel este 13 de agosto.

Loredana Hernández, hija del militar, abogó por su libertad y la de todos los presos políticos. A través de un video difundido en la red social X, señaló: "Sigo teniendo esperanza, sigo pensando que voy a poder abrazar a mi papá".

El general Hernández da Costa, quien fue jefe del Comando Nacional Antidrogas de la GN, está recluido en la cárcel El Rodeo I desde 2024 y presenta problemas de salud.

"Aún recuerdo como se llevaban a mi papá, incluso en ese momento decidí hacer un vídeo de la detención (…) No había razones, no había ninguna orden de detención. Él se encontraba recuperándose de su última operación gástrica y recuerdo un preciso momento que fue cuando lo apuntaban con un arma", refirió su hija.

A principios de 2025, los familiares denunciaron que el militar presentaba síntomas relacionados con la diabetes y síndrome coronario agudo por angina inestable en el corazón.

Ratican condena

En abril de 2024, fue reafirmada la condena de 30 años de cárcel contra el general Hernández Da Costa. En ese entonces, su hija señaló: "La jueza de apelación Katherine Harrington ratificó la injusta condena de mi padre, general Héctor Hernández Da Costa, a pesar de ser inocente, sin prueba ni testigos en contra e irrespetando las medidas internacionales de protección y liberación que posee mi padre".

El Mayor General Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y quien fue director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)., tras su salida de Venezuela habló sobre la inocencia del General Hernández Da Costa y ofreció detalles de cómo se le creó el expediente.

FUENTE: Con información de Loredana Hernàndez/La Patilla/TalCual