Gobierno colombiano confirma que el ELN eliminó al líder de la guerrilla Segunda Marquetalia

El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025.

BOGOTÁ — El alto comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Otty Patiño, informó que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mataron a un dirigente de la Segunda Marquetalia, identificado como José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, a quien se le relaciona con el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que murió en manos de (la estructura) Pablito Arauca, del ELN. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales. Me hablan del río Arauca. Definitivamente, está muerto. Lo mataron los ‘elenos’. La información proviene de gente que conoció el hecho”, explicó Patiño en una entrevista con la revista colombiana Semana.

La Segunda Marquetalia es la escisión más política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se disgregó en varias facciones a menudo vinculadas con el narcotráfico tras el tortuoso proceso de paz que derivó en el acuerdo de 2016.

Diálogo"congelado"

Según Patiño, la certeza sobre la muerte de “Zarco Aldinever” es definitiva debido al origen de estas informaciones. Este suceso se produce en un contexto de paralización del diálogo entre el gobierno y el ELN. De hecho, Patiño considera que el proceso con el ELN está "congelado", sin mesas de conversación activas.

Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones y senador, fue asesinado el 11 de agosto de 2025 en Bogotá. El político colombiano murió tras ser hospitalizado de urgencia después de recibir dos disparos en la cabeza.

Por otra parte, Patiño alertó de una pérdida de cohesión en la Segunda Marquetalia tras la desaparición de su anterior cúpula, la cual estaba liderada por alias “Iván Márquez”.

En cuanto al futuro de las negociaciones con las guerrillas tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, Patiño advirtió de que no se puede pasar de la paz total que proponía el presidente Gustavo Petro a una “guerra total”.

Así, en su informe para De la Espriella recomendará mantener los procesos de negociación con los diferentes grupos armados que demuestren voluntad, evaluando las transformaciones de los territorios afectados. No obstante, aclaró que las conversaciones con la estructura de “Iván Mordisco’“ permanecen rotas debido a la falta de disposición de dicho grupo.

FUENTE: Con información de Europa Press