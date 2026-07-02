jueves 2  de  julio 2026
Crimen organizado

Colombia extradita a Chile al 'Botija', uno de los jefes del Tren de Aragua acusado de asesinato

La Policía Nacional de Colombia entregó a 'Botija' a funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Santiago de Chile

Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, uno de los líderes del Tren de Aragua, fue extraditado por Colombia a Chile.

Dayonis Junior Orozco Castillo, alias 'Botija', uno de los líderes del Tren de Aragua, fue extraditado por Colombia a Chile.

Policía Nacional Colombia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — Las autoridades colombianas han extraditado este jueves a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias 'Botija', uno de los líderes del Tren de Aragua y reclamado por la Justicia chilena por el asesinato de un oficial de Carabineros en 2024.

Agentes de la Policía Nacional de Colombia han entregado a 'Botija' a funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Santiago de Chile, quienes lo trasladaron en un vuelo de la Fuerza Aérea chilena.

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El reo, de doble nacionalidad colombiana y venezolana, permanecía bajo custodia de las autoridades colombianas desde su detención en abril de 2024 en Popayán, al sur de Bogotá, tras un operativo llevado a cabo con la coordinación de estos dos países, así como con las autoridades de Perú, según recoge la emisora Caracol.

Asesinato contra carabinero

El Tribunal Supremo falló a favor de la extradición al considerar que los delitos que se le imputan —por el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez Soto— carecen de carácter político.

El crimen ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando el uniformado intentó frustrar un hurto que, según las autoridades chilenas, habría sido cometido por Orozco junto a otras cuatro personas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó este miércoles la orden de extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez, alias 'Larry Changa', después de que el Supremo avalara su traslado a ese país, donde se le reclama por delitos de secuestro y organización criminal.

Se trata de uno de los creadores junto a Héctor Rusthenford Guerrero, alias 'Niño Guerrero', y Yohan José Romero, conocido como 'Johan Petrica', del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional en una alianza criminal iniciada en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, entre 2007 y 2013.

FUENTE: Con información de EFE

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