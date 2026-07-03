Piden a Gobierno interino de Venezuela restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones

Los constitucionalistas César Pérez Vivas y Nelson Chitty Laroche enviaron una carta al gobierno interino de Venezuela en la que solicitan el restablecimiento del orden constitucional, la activación de los mecanismos de transición y la convocatoria a elecciones presidenciales.
"Le instamos a deponer las dilaciones justificadas en coyunturas de partido. La calificación de la falta absoluta no es hoy una opción deliberativa; es una declaración forzada por la fuerza incontestable de los hechos y la expiración perentoria de los plazos constitucionales. Convoque, ciudadano Presidente, al debate urgente y definitivo para declarar la falta absoluta, restablecer el orden constitucional y activar los mecanismos de transición y convocatoria electoral que el pueblo venezolano y la República demandan con preeminencia.