viernes 3  de  julio 2026
Carta

Piden a Gobierno interino de Venezuela restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones

La solicitud es realizada a través de una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

AFP

Los constitucionalistas César Pérez Vivas y Nelson Chitty Laroche enviaron una carta al gobierno interino de Venezuela en la que solicitan el restablecimiento del orden constitucional, la activación de los mecanismos de transición y la convocatoria a elecciones presidenciales.

"Le instamos a deponer las dilaciones justificadas en coyunturas de partido. La calificación de la falta absoluta no es hoy una opción deliberativa; es una declaración forzada por la fuerza incontestable de los hechos y la expiración perentoria de los plazos constitucionales. Convoque, ciudadano Presidente, al debate urgente y definitivo para declarar la falta absoluta, restablecer el orden constitucional y activar los mecanismos de transición y convocatoria electoral que el pueblo venezolano y la República demandan con preeminencia.

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