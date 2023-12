Gobierno de Milei defiende" mega proyecto" enviado al Congreso

“Queremos un Estado que no nos digite la vida. Que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que podamos decidir por nosotros mismos”, dijo el jueves el portavoz gubernamental Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. “Y redunde en que la actividad económica vuelva de una vez por todas a florecer en la República Argentina”.