jueves 20  de  agosto 2026
CUBA

Google niega autoría de la alerta sísmica y deja en evidencia a ETECSA

El incidente se habría originado durante una prueba técnica interna que escapó al control de los especialistas del Centro Tecnológico ubicado en El Vedado, La Habana

La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

AFP
Por Alejandro Sardi

La multinacional tecnológica Google desmintió haber generado la falsa alerta sísmica que provocó escenas de pánico y evacuaciones masivas en varias provincias Cuba el pasado martes, 18 de agosto.

Un vocero de la compañía confirmó que el Sistema de Alertas de Terremotos de Android no detectó ningún movimiento telúrico en territorio nacional ni emitió notificaciones para los usuarios en la isla.

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El pronunciamiento de la empresa tecnológica contradice la versión difundida por portales oficiales como Cubadebate, que atribuyeron la alarma masiva a un fallo en las plataformas de detección de Google, reseña el portal web Martí Noticias.

La desmentida oficial vuelve a situar la responsabilidad sobre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el único operador de telefonía móvil en la nación.

Según revelaciones obtenidas por el periodismo independiente, el incidente se habría originado durante una prueba técnica interna que escapó al control de los especialistas del Centro Tecnológico ubicado en El Vedado, La Habana. La prueba, que debía ejecutarse en un entorno simulado y restringido, terminó propagándose a través de la red celular mediante el protocolo de difusión para emergencias (ETWS).

El origen técnico de la transmisión falsa y el impacto directo en la población han generado un nuevo rechazo contra el régimen.

Evidencia que responsabiliza a ETECSA

  • Incoherencia con los requisitos de Google: reportes de usuarios que recibieron la notificación sin contar con datos móviles o Wi-Fi activos desbaratan la hipótesis oficial, dado que las alertas de Google requieren obligatoriamente conexión a internet para funcionar, a diferencia de la difusión directa por celda que maneja ETECSA.
  • Cronología de los mensajes de prueba: análisis de la comunidad técnica CellMapper Cubano mostraron capturas de dispositivos donde un "Mensaje de prueba de ETWS" ingresó a las 3:04 p.m., apenas un minuto antes de que se desplegara la notificación masiva de emergencia.
  • Hermetismo e investigación interna: tras el envío del mensaje, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en las instalaciones centrales del monopolio de las telecomunicaciones para interrogar a los ejecutivos involucrados, al tiempo que se ordenó la eliminación de discusiones al respecto en chats internos.
  • Falta de explicaciones oficiales: ni el Ministerio de Comunicaciones ni la directiva de la empresa estatal han ofrecido declaraciones para aclarar quién autorizó el procedimiento ni las razones por las cuales una prueba local afectó a terminales desde La Habana hasta Santiago de Cuba.

Tanto el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas como el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron que no se registró ningún evento telúrico que justificara la alarma. Hasta el momento, las instituciones del régimen cubano han evitado asumir la responsabilidad por la falla técnica que paralizó actividades y generó alarma pública en casi todo el país.

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