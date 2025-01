Hablan los expresos políticos liberados en Cuba: El régimen nos usa como "moneda de cambio"

Una de las primeras excarceladas fue Donaida Pérez Paseiro, la babalocha por la que instituciones defensoras de la libertad religiosa han librado varias campañas internacionales.

“Yo sé que eso no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano. El régimen cubano, simplemente, nos utiliza como su moneda de cambio para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas”, afirmó.

Pérez Paseiro fue condenada a ocho años de prisión por desorden público, desobediencia, desacato y agresión luego de que, junto a su esposo, Loreto Hernández, asistieran a las demostraciones del 11 de julio en Placetas.

Excarcelados bajo condiciones del régimen

La madrugada sorprendió a Liván Hernández Sosa, cuando a las 4 de la mañana fue despertado por los mandos penitenciarios y llevado a un espacio del correccional con internamiento Los Caneyes, cercano a la ciudad de Santa Clara, donde ya cumplía su condena de cuatro años de privación de libertad en un régimen menos severo.

“Se nos comunicó a mí y a mi familia que el tribunal, junto con el gobierno y otras instituciones, habían tomado la decisión de sacarme bajo libertad condicional”, dijo poco tiempo después de llegar a su casa, donde sus dos hijos y su mujer Yaliannis Carrazana no ocultaban su alborozo.

“Nos explicaron las condiciones bajo las que yo iba a salir: tengo que trabajar, no puedo estar en redes sociales; no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen. Estoy muy contento, y aunque sea bajo condiciones injustas, estoy feliz de estar aquí, en mi casa, con mi mujer, con mis hijos”.

La noticia sobre la excarcelación había sido transmitida en la noche del martes por el Noticiero de Televisión Nacional.

“Nosotros lo vimos porque ellos te ponen obligatorio ver el noticiero y nos enteramos por ahí. Sí había inquietud en relación con quien iban a soltar. Estábamos en las expectativas, la desesperación de que no sabíamos quiénes eran, cómo iba a ser, cuándo iba a ser, a qué hora iba a ser, si alguno de nosotros estaba dentro de esos presos que iban a soltar”.

Sobre la posibilidad de exiliarse, Hernández Sosa no la descarta, aunque al momento de su excarcelación no se lo mencionaron “porque estoy cumpliendo una sanción todavía. Pero si en varias ocasiones me han dicho que lo mejor que yo hago es que cuando yo termine de cumplir me vaya del país”, resaltó.

Rowland Castillo Castro tenía 17 años cuando fue detenido en las protestas del municipio habanero 10 de Octubre y, posteriormente, fue sancionado a cinco años por el presunto delito de "sedición".

“Salió bajo libertad condicional, un beneficio que le toca y le negaron siete veces. Es controlado, tiene que estar trabajando o estar estudiando, y cada cierto tiempo ir a firmar. No es libertad total”, dijo Ángel Rolando Castillo, su padre.

“Ahora mismo él quiere viajar y no puede. Ahora mismo él quiere ir a una provincia, no puede y le pueden revocar, le pueden inventar cualquier maniobra”.

Rowland Castillo Castro, junto a su padre, tras ser excarcelado este miércoles, 15 de enero de 2025.

Mailene Noguera Santiesteban, cumplía sentencia en el campamento de trabajo correccional Ceiba Cuatro, en Artemisa. Mientras se trasladaba a su vivienda en el municipio Batabanó, de la provincia de Mayabeque, señaló a nuestra redacción que el fin de su sentencia era el próximo 11 de julio.

“Estoy feliz porque voy a estar con mi familia, con mis hijos. Yo tengo dos, un varoncito de 12 y una niña de 17 años”.

Jenny Pantoja, del Comité Pro Amnistía para los presos políticos en Cuba, consideró que, si bien es un hecho de alegría que esos cubanos estén fuera de los centros penitenciarios, es bochornoso como el régimen los ha usado como “moneda de cambio”:

“Para mí está claro que el problema de los presos y el problema del sistema totalitario es un problema a resolver entre los cubanos y no me parece correcto que los presos sean usados como moneda de cambio para ningún manejo político. Eso me abochorna”.

“Los presos [políticos] deben estar libres todos, no 553 que no son siquiera la mitad de los que están por asuntos políticos. No deberían mediar estas transacciones a través de los presos políticos porque el diferendo de Cuba- Estados Unidos tiene otra naturaleza, y ellos están presos por causa de este sistema que no permiten el ejercicio ciudadano, la libertad y los derechos humanos”, puntualizó.

Documento entregado por las autoridades a la presa política del 11J excarcelada, Liliana Oropesa.

De acuerdo con la recopilación de Martí Noticias, estos son los presos polítcos excarcelados en las primeras horas del miércoles:

José Miguel Gómez Mondéjar

Liván Hernández Sosa

José Gabriel Arruebarruena

Donaida Pérez Paseiro

Lisdiani Rodríguez Issac

Magdiel Rodríguez García

Reyna Yacnara Batista

Yessica Cohimbra

Mailene Noguera

Rogelio Lázaro Domínguez Pérez

Katia Beirut

César Adrián Delgado Correa

Dariel Cruz García

Liliana Oropesa

Rowland Castillo

Jorge Luis Salazar Brioso

Arturo Valentín Riverón

La vicepresidenta del Tribunal Supremo, Maricela Sosa Ravelo, aclaró en el programa "Buenos Días" de la televisión estatal cubana, que las salidas del internamiento de los más de 500 presos no responden ni a amnistía ni a indulto, sino que se trata de la aceptación del “beneficio de excarcelación anticipada” a aquellos que ya han alcanzado ese derecho.

La falta de información sobre los que serán liberados en los días posteriores al anuncio ha llenado de incertidumbre a los familiares de presos políticos, a sabiendas de que un grupo grande de ellos quedarán en las prisiones.

La organización Prisoners Defenders cerró el 2024 con 1.161 personas encarceladas por razones políticas, gran parte de ellos por participar en protestas populares.

FUENTE: Con informacion Martí Noticias