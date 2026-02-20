La Esquinita de Reme

* Marco Rubio volvió a ser la súper estrella durante su discurso en Múnich, Alemania, en la Conferencia Mundial de Seguridad. Jamás habíamos visto a un público de pie aplaudiendo a rabiar a un expositor de Estados Unidos. Cada día luce más probable que Marco sea el candidato republicano a la presidencia en el 2028 porque tiene carisma, es excelente orador y es respetado en todos los rincones del mundo.

*El discurso del Estado de la Unión tiene lugar el martes 24 de febrero, a las 9 pm, con un discurso que pronuncia el presidente Trump ante el Congreso. Para contrarrestar el impacto de esta presentación, los demócratas quieren “boicotear” el acto y pretenden hacer una presentación paralela en Washington. No han aprendido que perdieron las elecciones y esto trae consecuencias. Los republicanos tuvieron que oír discursos y mentiras en los ocho años de la presidencia de Obama y los cuatro de Biden.

*La minera canadiense Sherritt anunció que suspenderá sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible que existe contra la Isla. La empresa suspenderá sus operaciones en las minas de níquel y cobalto de Moa. Uno de los proyectos industriales más importantes de Cuba.

*El embajador estadounidense en España y Andorra, el empresario y filántropo Benjamín León, presentó credenciales ante el rey de España, Felipe VI. El embajador León, hombre de grandes conocimientos e indiscutible liderazgo, hizo una bella presentación. Fue acompañado de su esposa quien ha recibido elogios de la prensa española.

*El presidente Trump sigue informándole a la prensa que el secretario de Estado, Marco Rubio, está conversando con autoridades cubanas para llegar a un cambio de régimen. Los “sabelotodo” aseguran que la persona dentro de Cuba, que está “hablando”, es el nieto de Raúl, conocido como “el Cangrejo”. La verdad no lo sabemos, pero hay especulaciones de que las conversaciones sean con dos ramas diferentes de las familias gobernantes, pero que se ha excluido a Díaz Canel de este proceso.

*Una vulgar campaña contra los cubanos exiliados y sus congresistas está financiada por elementos procastristas. Un exilio, que ha sido modelo y abrió las puertas a otros latinos en nuestro país, ahora ha asumido una crítica absurda contra ese mismo grupo que ganó los elogios de todos. ¿Cuál es el propósito? ¿Tratar de desprestigiar a los que no se doblegan y luchan contra el Comunismo en nuestro hemisferio? Mantengan un ojo en estos señores que son los mismos que apoyan a los Maduro, Diosdado y los Hermanitos Rodríguez en Venezuela y atacan a Marco Rubio porque saben de su capacidad y fuerza.

*La inflación cae al 2.4% dándole validez a las políticas económicas de Trump. Esto es una noticia muy importante.

*El presidente Trump convocó a una cumbre presidencial en Miami, el 7 de marzo, para articular un bloque regional que detenga la ofensiva de China comunista en nuestro hemisferio. Entre los invitados los presidentes Javier Milei, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Tito Asfura, Daniel Noboa y Nayib Bukele. Seguiremos reportando.

*Para completar los problemas que aquejan a Cuba, ahora la extensión de la infección de chikungunya está haciendo que el Departamento de Estado avise a los que viajan a la Isla de la peligrosidad de que alguien se contagie con esa enfermedad. No se dan cuenta los viajeros de las infecciones, enfermedades y peligros que existen en la Isla por la falta de higiene. Aparte de ayudar a la tiranía económicamente, los que viajan a Cuba arriesgan su vida y la de sus familiares.

*Mark Zuckerberg también se muda para Millionaire’s Row, en Indian Creek, Miami. La salida vertiginosa de varios billonarios/millonarios conocidos está dejando “pelada a California”. Mark es el cerebro detrás de Facebook y se convirtió en multimillonariohace algunos años.

*Después de 30 años operando en Miami, los restaurantes Bahama Breeze cierran sus puertas.

*La feria cultural de Coconut Grove resultó muy exitosa. Ayudo el clima fabuloso que tuvimos para una asistencia récord. Amanecimos con 66 grados y a la hora de comenzar el festival teníamos 70 grados. La máxima llegó a 76 grados en horas de la tarde. No podíamos pedir nada mejor. Además, soleado y sin nubes.

*Están en plena sala de concierto. La orquesta filarmónica interpreta una pieza magistral. La esposa codea a su marido y le dice: “Qué grosero el señor que está a mi lado. ¡Está dormido y roncando! “. El esposo contesta: “¿Y para eso me despertaste?”