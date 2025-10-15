miércoles 15  de  octubre 2025
Haití alcanza récord de más de 1,4 millones de desplazados, según la ONU

"La gravedad de esta crisis exige una respuesta más intensa y sostenida", dijo Grégoire Goodstein, jefe de misión en Haití de la OIM

Ciudadanos haitianos huyen de sus vecindarios después de que bandas armadas aterrorizaran las áreas de Delmas 24 y Solino en mayo de 2024

Ciudadanos haitianos huyen de sus vecindarios después de que bandas armadas aterrorizaran las áreas de Delmas 24 y Solino en mayo de 2024

AFP - Clarens Siffroy
Cientos de inmigrantes haitianos en el cruce fronterizo entre EEUU y México.

Cientos de inmigrantes haitianos en el cruce fronterizo entre EEUU y México.

PAUL RATJE/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO PRÍNCIPE - Haití alcanzó la cifra de más alta de desplazados de su historia: 1,4 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por la escalada de violencia de las pandillas, anunció la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La cifra, más de la mitad niños y mujeres, representa un aumento de 36% desde finales de 2024 y es la "más alta jamás registrada en el país", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que lo peor podría estar por venir. Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica.
VIOLENCIA

Pandillas y policía se enfrentan en Haití mientras autoridades celebraban una reunión de gabinete
Ciudadanos haitianos huyen de sus vecindarios después de que bandas armadas aterrorizaran las áreas de Delmas 24 y Solino en mayo de 2024
INFORME

Desnutrición en Haití podría afectar muy pronto a casi 6 millones de personas

"La gravedad de esta crisis exige una respuesta más intensa y sostenida", dijo Grégoire Goodstein, jefe de misión en Haití de la OIM. "La generosidad de las comunidades haitianas que acogen a personas desplazadas debe corresponderse con un renovado apoyo internacional".

"Bandas criminales"

El país más pobre de América sufre desde hace tiempo la violencia de bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación se ha deteriorado aún más desde principios de 2024, cuando las pandillas obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar.

El país, que no ha celebrado elecciones desde 2016, está actualmente gobernado por un Consejo Presidencial de transición.

Aunque las pandillas controlan casi la totalidad de la capital, la crisis se extiende más allá, señaló la OIM.

El 64% de los nuevos desplazamientos tuvieron lugar fuera de Puerto Príncipe, particularmente en los departamentos de Central y Artibonito, donde los ataques de los grupos armados se han multiplicado en 2025.

Los centros de acogida para desplazados ya están sobrepoblados y la situación se ha agravado aún más por la expulsión de más de 207,000 haitianos de República Dominicana a principio de este año, añadió la OIM.

FUENTE: Con información de AFP

