Militares de Guatemala se entrenan como relevo en la fuerza de la ONU en Haití

Los militares guatemaltecos, entre ellos 19 mujeres, realizan ejercicios de combate cuerpo a cuerpo en el cuartel Mariscal Zavala en la periferia de la capital

Oficiales de la Policía Militar del Ejército de Guatemala simulan el arresto de un manifestante durante un entrenamiento en la base Mariscal Zabala de la Ciudad de Guatemala el 6 de octubre de 2025. Guatemala está preparada para aumentar su contribución a la Misión de Paz de la ONU en Haití, reemplazando a los 150 efectivos actuales en enero de 2026 si así lo solicita la ONU, en apoyo a los esfuerzos por restablecer la paz en esta nación caribeña asolada por las pandillas.&nbsp;

Foto de Johan ORDONEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA. - 150 militares de Guatemala, entre ellos 19 mujeres, reciben entrenamiento para integrarse en enero a la misión de seguridad de la ONU en Haití, país azotado por la violencia.

Los uniformados, de entre 18 y 22 años de edad, irán como relevo de los militares que brindan seguridad al cuartel general de la ONU en la capital haitiana, Puerto Príncipe, además de proteger a personalidades y a la población civil.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución el 30 de septiembre, presentada por Estados Unidos y Panamá, que transforma la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas que controlan buena parte del territorio del país caribeño.

El comandante del contingente, el coronel Luis Alfredo Sáenz, explicó que los militares entrenan para disolver manifestaciones. Ataviados con cascos, escudos y palos, también realizan ejercicios de combate cuerpo a cuerpo en el cuartel Mariscal Zavala, en la periferia norte de la capital guatemalteca, en medio de frondosos árboles.

El coronel Sáenz explicó que la ONU no ha solicitado oficialmente por ahora un aumento de la fuerza guatemalteca en Haití.

Pero si llega a solicitarlo, "esto denota el gran compromiso que tenemos nosotros como policías militares en ser los embajadores con uniforme, guardianes de la paz y ser los soldados de la esperanza para el pueblo haitiano".

El militar expresó que desconoce si Guatemala entrenará a efectivos de las fuerzas de seguridad de Haití, como lo han ofrecido Panamá y Chile.

"Nosotros estamos enfocados en el ingreso de la unidad predespliegue para ir a apoyar a la estabilización" del país, indicó.

Seguridad en Haití

El ejército de Guatemala apoya la seguridad en Haití desde 1994, pero este será el segundo contingente que integrará la MMAS, liderada por Kenia.

La MMAS fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas, que controlan casi la totalidad de Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro, Ariel Henry.

Con poco financiamiento y equipamiento y apenas un millar de uniformados en vez de los 2.500 que se esperaban, la MMAS ha tenido escasos resultados en Haití.

En Haití murieron, al menos, 4.864 personas entre octubre de 2024 y junio de 2025 solo a causa de la violencia de pandillas, según el registro de la ONU.

FUENTE: Con información de AFP

