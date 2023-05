Henrique Capriles desmiente a Cabello sobre canje de Citgo

"Diosdado Cabello tiene una fijación personal conmigo, es un personaje muy oscuro, y todas sus frustraciones la paga con la oposición democrática que quiere cambios en el país. Eso es todas las semanas. Claro, pero cuando usted ve que algunas personas, respetables, se hacen eco de lo que dice Diosdado Cabello, oye, hay que poner una alarma y no quedarse callado, y no dejar que corra la mentira", expresó Capriles en un Live transmitido en sus redes sociales.

“Hay quienes me dicen, ‘¿tú le vas a parar a un tipo que no tiene credibilidad?’…él quiere ser presidente y creo que nunca le perdonará al presidente Chávez, por más que quiera venderse como el más chavista, que no lo haya designado a él. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, esos son sus problemas”, agregó el precandidato por el partido Primero Justicia (PJ).

Y remató: “es una falsedad, una patraña, basura".

El pasado 18 de mayor, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que Primero Justicia propuso devolver el control de Citgo al régimen de Nicolás Maduro a cambio de que Capriles sea habilitado para participar en las elecciones de 2024.

Dijeron que "ellos iban a ofrecerle al Estado apoyar en lo de Citgo, para que devuelvan Citgo al Estado, o para que no se lo entreguen a Juanito Alimaña (Juan Guaidó) y no lo rematen como están haciendo, a cambio de que se habilite a chatarrita (Capriles). Como si eso dependiera de nosotros. Chatarrita tiene 15 años de inhabilitación política", expresó Cabello en su programa televisivo Con el Mazo Dando.

En 2017, la Contraloría General inhabilitó a Capriles, exgobernador del estado central de Miranda, para ejercer cargos de elección popular por 15 años, bajo el argumento de supuestas irregularidades durante su gestión en la entidad mirandina.

Capriles fue candidato presidencial dos veces: en 2012 y 2013. En la primera, se enfrentó a Hugo Chávez, imponiéndose este último con el 55% de los votos frente al 44% de Capriles. En la segunda, se midió a Nicolás Maduro, quien obtuvo el 50.6% del escrutinio, mientras que Capriles alcanzó el 49.12%. En esas elecciones, Capriles se impuso en ochoestados, varios de ellos con gran caudal electoral, como Miranda, Táchira, Zulia y Lara, y que cuentan con una importante cuota de población.

