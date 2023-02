¿Indultos o destierros? La próxima primavera del régimen

LA HABANA. - La madre de un manifestante del 11J que cumple sanción penitenciaria dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS: “oficiales de la Seguridad del Estado me dijeron que me estuviera tranquila, no calentara las redes sociales ni diera entrevistas a periodistas independientes, que pronto recibiría buenas noticias. No me dieron fecha. Tampoco me ofrecieron detalles de cómo sería llázaroa excarcelación. Si sería un indulto extra penal, parecido al de los presos de la Primavera Negra, a quienes le conmutaron la sanción, o tendrían que marcharse del país. Solo me dijeron que sería pronto”.