Informe Otálvora: Edmundo exiliado y EEUU mantiene licencias petroleras

En Madrid permanece refugiada la diputada Dinorah Figuera, electa en las últimas elecciones parlamentarias venezolanas internacionalmente reconocidas, celebradas el 06DIC15. Figuera reemplazó a Juan Guaidó el 05ENE23 en la presidencia de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y, además de sus deberes legislativos, asumió funciones típicas del poder Ejecutivo las cuales son reconocidas como válidas por varios gobiernos incluyendo el de EEUU. Pese a que ella por presión de su partido no aceptó figurar como Presidenta interina de un gobierno legítimo venezolano, en la práctica es calificada por EEUU como la única autoridad constitucionalmente electa en Venezuela . De hecho, el reciente nuevo reconocimiento de la validez por parte de EEUU de los pasaportes venezolanos vencidos se sustenta en una decisión tomada por la “legitima Asamblea Nacional” el 25JUN24.

*****

Si bien los tres procesos electorales presidenciales (2013, 2018 y 2024) en los cuales ha participado Nicolás Maduro han resultado objetados política y jurídicamente, es sólo a partir de las votaciones del 20MAY18 cuando un grupo de gobiernos optaron por no reconocer los resultados. El gobierno de Venezuela se considera como “de facto” desde el 10ENE19 a los efectos de distintas instancias a nivel global. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del 29AGO24, el alto representante europea Josep Borrell afirmó que ante la falta de verificación de los resultados electorales del 28JUL24, a los efectos de la UE Maduro “seguirá siendo un presidente de facto”. Por cierto, en esa sesión de los ministros europeos de asuntos exteriores del 29AGO24 celebrada en Bruselas y que correspondía con la tradicional “reunión informal” anual, participó EGU vía internet desde Caracas.

Edmundo González Urrutia quien según las más diversas fuentes alcanzó una holgada mayoría en las votaciones convocadas por el chavismo el 28JUL24 debería tomar posesión el 10ENE25. La juramentación de EGU debería estar en manos del único poder constitucionalmente electo aún existente en Venezuela. Pero todo ello, la juramentación y la autoridad ante la cual se produciría esa juramentación, entra dentro de un muy complejo panorama, el cual procuran evitar desde el gobierno de EEUU hasta la oposición venezolana, para que no se repita el esquema de existencia de dos gobiernos en Venezuela, con el chavismo como gobierno de facto y un gobierno constitucional reconocido internacionalmente, pero sin poder real.

*****

El “tema Venezuela” que a raíz de las votaciones del 28JUL24 nuevamente ha ganado espacio en las agendas políticas de diversos países, tiende igualmente a convertirse en parte de la dinámica de confrontación entre las diversas fuerzas políticas locales. El 11SEP24 el Congreso de los Diputados de España votó favorablemente un proyecto de resolución “no de ley” presentado por el Partido Popular el 30AGO24 y secundada por VOX que logró incluso el respaldo de diputados nacionalistas vascos usualmente cuadrados con los socialistas. En el texto aprobado “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela. Este reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad” Además, la resolución llama al gobierno de Pedro Sánchez a “liderar el reconocimiento de Edmundo González en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela”.

El PSOE por su parte había introducido una “enmienda” a la propuesta del PP en la cual se borraba el reconocimiento a EGU y se reemplazaba con un párrafo que proponía al Gobierno “trabajar en el seno de la UE para mantener una posición común como hasta ahora, que permita una solución política negociada en beneficio del pueblo venezolano y que incluya analizar si el reconocimiento de EGU puede ayudar en ello”. La enmienda presentada por el PSOE fue derrotada al prosperar el texto propuesto por el PP. El 18SEP24 probablemente en el seno del Parlamento Europeo en Bruselas se reproduzca el debate escenificado en Madrid, pero a escala europea.

El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió a EGU y a su hija Carolina en el Palacio de la Moncloa para una cita privada, fuera de la agenda oficial, el 12SEP24. Las imágenes distribuidas por la presidencia española los mostraron caminando por jardines del palacio, Sánchez sin corbata y sin que se produjera una declaración o comparecencia conjunta a la prensa. El mensaje de las imágenes es claro. EGU agradece la operación del española para extraerlo de Venezuela, el gobierno español lo recibe y se apresta a aprobarle su condición legal de asilado político, pero España no se pronunciará sobre la titularidad de la presidencia de Venezuela.

*****

En el caso de la Unión Europea es particularmente gráfica la situación, ya que la UE como organismo multinacional mantiene una representación diplomática en Caracas, pero no reconoce al gobierno de Maduro, mientras los países miembros individualmente si lo reconocen y mantienen misiones diplomáticas ante Maduro en Caracas. Borrell, en declaraciones ofrecidas en Madrid el 13SEP24 reiteró que la decisión de reconocer o no a Maduro o a EGU es potestad de cada estado miembro de la UE. En tanto el gobierno de EEUU mantiene su posición de calificar a EGU como el ganador de las elecciones en Venezuela, pero se niega a calificarlo como “presidente electo”. No se trata de sutilezas diplomáticas o jurídicas sino de serias implicaciones en la representación de los intereses del estado venezolano.

******

Desde el 30JUL24 EGU permaneció en la clandestinidad. La oposición venezolana no contaba con una organización que le permitiera mantener a EGU a salvo de la cacería que el régimen había declarado en su contra públicamente desde esa misma fecha. Luego de participar en un acto masivo celebrado en una avenida del este de Caracas en compañía de María Corina Machado para reclamar la victoria electoral, comienza un lapso durante el cual el triunfador de las votaciones permaneció como huésped del jefe de la misión diplomática de los Países Bajos, el embajador Robert Schuddeboom. El diplomático neerlandés cumplía funciones desde el año 2020 en Caracas con rango de Encargado de Negocios y el final de su misión en Venezuela estaba ya previsto para mediados del mes de septiembre, como efectivamente se materializó el 13SEP24.

El embajador Schuddeboom mantuvo en secreto la presencia de EGU en su residencia, para lo cual contó con la aprobación de su gobierno tal como lo informara el ministro de exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, en una comunicación a la Cámara de Representantes fechada el domingo 08SEP24.

La vida política del ganador de las elecciones, durante su permanencia en la residencia del diplomático europeo, se vio seriamente limitada por razones de logística y de seguridad. Salvo mensajes escritos y breves videos con fondos no identificables, EGU no participó en actividades políticas públicas.

El 30JUL24, con transmisión en vivo por televisión, Maduro realizó en el Palacio de Miraflores una reunión conjunta del Consejo de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional para referirse a la situación del país donde acusó a María Corina Machado y a EGU de adelantar un golpe de Estado y provocar “acciones vandálicas” y “actos de desestabilización” por medio de “bandas armadas”. En la mesa encabezada por Maduro, a su lado izquierdo se encontraban los altos jefes militares y a la derecha fueron colocados la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la sala electoral Caryslia Rodríguez, el fiscal general del régimen Tarek William Saab y el presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso quien pocas horas antes había proclamado a Maduro como ganador de las elecciones sin haber presentado los datos que lo justificaran. Además de una violenta represión en las calles para silenciar rápidamente las protestas por el fraude electoral cometido por el régimen, aquella reunión en Miraflores fue el inicio de una seguidilla de acciones contra el liderazgo opositor que buscaban neutralizarlo.

*****

El secuestro de importantes dirigentes opositores nacionales y regionales a quienes progresivamente les ha abierto procesos judiciales, la solicitud de Maduro a su tribunal supremo para que validara los resultados proclamados por Amoroso lo que ocurrió el 22AGO24, la apertura de investigaciones judiciales directamente contra EGU con un listado creciente de delitos imputados, la orden de captura contra EGU emitida el 02SEP24, la acusación de homicidio de dirigentes chavistas enunciada contra EGU por el fiscal del régimen el 05SEP24 durante una rueda de prensa, la falta de reacción de EEUU, además de la indiferencia del régimen a las solicitudes internacionales de retomar negociaciones crearon el marco para que EGU abandonara su refugio diplomático neerlandés el 05SEP24. Ese día, María Corina Machado quien permanece en la clandestinidad, pero mantiene regulares contactos con la prensa y ha aparecido en actos públicos, se quejó de la falta de apoyo de EEUU: “Necesitamos más compromiso del presidente Biden con la crisis de Venezuela”. La delegación hecha por Washington para que los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México presionaran a Maduro para una negociación hacia una “transición”, ni siquiera llegó a arrancar.

EGU entró en comunicación con la diplomacia española que inició la planeación y ejecución de la evacuación de EGU de Venezuela, comenzó así un proceso para negociar con el régimen la emisión del salvoconducto que permitiera la salida de EGU y su esposa desde la embajada española en Caracas hasta el aeropuerto de Maiquetía, y el abordaje del avión que lo evacuaría de territorio venezolano hacia España. En la noche del viernes 06SEP24, cuando ya el régimen sabía de la intención de EGU de solicitar asilo, tropas policiales del régimen tomaron los accesos de la embajada de Argentina en Caracas, la cual permanece bajo custodia del gobierno de Brasil quien vela por seis opositores venezolanos asilados a quienes el régimen no permite salir del país. El cerco a la instalación diplomática, a la cual prohibieron el acceso de alimentos y desconectaron del suministro eléctrico, a la vez que dejaron sin efecto la autorización para que Brasil representara los intereses argentinos en Venezuela y protegiera sus sedes diplomáticas. La amenaza de invasión a la residencia diplomática argentina corría la noche del 06SEP24 en Caracas mientras los altos jerarcas del régimen concretaban los términos para permitir la salida de EGU.

*****

Mientras EGU volaba a España con escalas en República Dominicana y Azores, el ministro de Exteriores José Manuel Albares aprovechó una escala en Omán del viaje de su jefe Pedro Sánchez en camino a China, para informar a la prensa. Albares dejó saber que EGU se desplazaba a España en avión militar español. En ese momento la prensa supo oficiosamente que el régimen había intentado condicionar la salida de EGU a la firma de un texto en el cual el ganador de las elecciones aceptaba su derrota, el cual no fue firmado. Entre los altos jerarcas del régimen, la salida de EGU de Venezuela se consideraba como una vía ideal para neutralizarlo, pero incluso en esa circunstancia intentaron obtener ventajas adicionales. A su llegada a Madrid, EGU hizo circular un breve comunicado en el cual mencionó sin dar mayores detalles que su salida de Caracas “estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida”.

La operación para evacuar a EGU y a su esposa desde Caracas incluyó negociaciones diplomáticas con el régimen, coordinación con varios países para el sobrevuelo de un avión militar español que transportaba al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belío designado para escoltar a EGU.

*****

Con la confirmación del ministro español desde Omán sobre la operación de evacuación de EGU, igualmente comenzó a circular la versión según la cual el expresidente español José Rodríguez Zapatero, aliado y operador internacional del chavismo, habría actuado como intermediario entre el gobierno español y el régimen.

Según publicó El Mundo en su versión digital reportado desde Omán en la madrugada del 08SEP24, el venezolano Eudoro González Dellán habría participado en los trámites ante el régimen chavista para garantizar la evacuación de EGU y su esposa. González Dellán es un empresario con actividad en España, exparlamentario opositor, quien formó parte de la delegación opositora en las infructuosas negociaciones celebradas en República Dominicana entre el 01DIC17 y el 07FEB18. Según testigos presenciales de aquellas reuniones en Santo Domingo, González Dellán quien representaba al partido Primero Justicia y actuaba como asistente del jefe negociador Julio Borges, habría desarrollado una especial relación con Rodríguez Zapatero y con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. El hermano de Eudoro, Leonardo González Dellán, aparece en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU quien lo incorporó el 08ENE18 a la llamada “Lista Carter” por estar involucrado “en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovecharse de las prácticas cambiarias del gobierno de Venezuela”.

*****

Las primeras reacciones prácticas del gobierno de EEUU tras el fraude electoral cometido por el chavismo en las votaciones del 28JUL24, se produjeron el 12SEP24. Un total de 16 altos funcionarios al servicio de la dictadura venezolana fueron incluidos en la lista de sancionados por el Departamento de Tesoro. Se trata de miembros del Tribual Supremo de Justicia de Maduro, jueces “contra terrorismo” utilizados por el régimen en los procesos judiciales contra opositores, fiscales públicos involucrados en el proceso abierto a EGU, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional ilegalmente electa y altos cargos militares que dirigen el Comando Estratégico Operacional, la tenebrosa Guardia Nacional Bolivariana, así como los servicios de espionajes y tortura del régimen (Dirección de Contrainteligencia Militar y Servicio Bolivariano de Inteligencia). En su nota de prensa, el Departamento del Tesoro publicó una lista de 28 altos jerarcas del régimen que ya figuran en la lista de sancionados comenzando por Nicolás Maduro. El 12SEP24 el Departamento de Estado igualmente informó que más de 2000 personas vinculadas con el régimen chavista habían sido ingresadas al listado para denegación de visas a EEUU. En una rueda de prensa convocada por el Departamento de Estado el 12SEP24, vía teleconferencia y con reserva del nombre de los declarantes, los voceros oficiales explicaron que la “nuevas restricciones de visas” fueron impuestas “a un número significativo de funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión”. Uno de los voceros afirmó que “estamos tomando estas medidas hoy porque nos ha quedado muy claro no sólo que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, sino también que Maduro y sus representantes tienen la intención de negar este hecho y, en cambio, buscan aferrarse al poder a toda costa”.

Preguntado por el periodista de Reuters sobre el esquema de sanciones y licencias que EEUU mantiene al negocio petrolero en Venezuela, uno de los voceros reiteró la posición del gobierno Biden sobre la dependencia de las sanciones a los “intereses de EEUU”: El vocero dijo que “estamos monitoreando constantemente y muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera apropiada en respuesta tanto a los eventos en el terreno como a los intereses nacionales más amplios de los EEUU”.

*****

El estado de las principales licencias emitidas por EEUU a favor de empresas petroleras para actuar en Venezuela y hacer negocios con la estatal Pdvsa, sugiere que el gobierno estadounidense no pretende modificar el actual estado de permisos.

Las tres principales licencias generales emitidas por EEUU siguen vigentes. La Licencia 41 que faculta a la empresa Chevrón, principal socio petrolero del régimen chavista, a operar en Venezuela, cuenta con una curiosa y polémica cláusula de renovación automática mensual. La licencia que permite las operaciones en Venezuela de las empresas de ingeniería petrolera Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International fue renovada el 16MAY24, recodificada como Licencia 8N ahora vigente hasta el 15NOV24. La licencia que permite hacer negocios con el régimen en materia de gas fue renovada el 10JUN24, recodificada como Licencia 40C con vigencia hasta el 08JUN25.

En cuanto a licencias “privadas” emitidas a favor de gobiernos y empresas para hacer negocios petroleros con Venezuela, hasta la fecha no se ha reportado que alguna fuera anulada por el gobierno estadounidense.

Las sanciones siguen vigentes, pero igualmente sigue viva la amplia y compleja trama de licencias que permiten al régimen chavista vender crudo y gas en el mercado abierto.