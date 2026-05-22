viernes 22  de  mayo 2026
CEREMONIA

Nuevo presidente de la Reserva Federal juramenta en la Casa Blanca y promete cambios

"Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos" dijo Kevin Warsh, el nuevo presidente del Banco Central

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la ceremonia de juramentación en la Casa Blanca.

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la ceremonia de juramentación en la Casa Blanca.

ANNA MONEYMAKER/ AFP
El presidente Donald J. Trump saluda al nuevo presidente del Banco Central, Kevin Warsh.

El presidente Donald J. Trump saluda al nuevo presidente del Banco Central, Kevin Warsh.

ANNA MONEYMAKER/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió cambio importantes al jurar el cargo en un acto solemne en la Casa Blanca este viernes.

El presidente Donald Trump recalcó en la ceremonia que el jefe del Banco Central sería "totalmente independiente", aunque apuntó que esperaba que la lucha contra la inflación, el objetivo primordial de la Fed, no sea en detrimento de la "grandeza" económica del país.

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"Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos y manteniendo claros estándares de integridad y desempeño", aseguró Warsh tras una ceremonia de juramentación un gran panel de invitados en uno de los salones de la Casa Blanca.

Warsh instó a los gobernadores que se sentarán junto a él a perseguir sus objetivos "con sabiduría y claridad, independencia y determinación", y agregó que "la inflación puede ser más baja, el crecimiento más fuerte, el salario real neto más alto y Estados Unidos puede ser más próspero" si así lo hacen.

"No vamos a frenar la grandeza de EEUU"

"Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza", dijo antes Trump.

Warsh ha respaldado recortes de tasas en el pasado, incluso en momentos en que la mayor economía del mundo enfrenta una inflación en su nivel más alto de los últimos tres años.

Los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh estuvieron entre los presentes el viernes, y Thomas fue quien tomó el juramento de Warsh.

Ante la Corte Suprema sigue pendiente la impugnación de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Es inusual que el jefe de la Fed se juramente en el cargo en la Casa Blanca.

El último jefe del Banco Central que lo hizo fue Alan Greenspan en 1987, durante la presidencia de Ronald Reagan.

En una reunión de la Fed el mes pasado, la mayoría de los responsables de política indicaron que podrían ser necesarias subidas de tasas si la inflación continúa por encima del objetivo de largo plazo de la Fed y tras el impacto temporal de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.

Rápido crecimiento

Warsh ha sostenido que las ganancias de productividad derivadas de la innovación liderada por la inteligencia artificial permitirán que la economía estadounidense crezca rápidamente sin añadir presiones inflacionarias.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno al 4,3% durante el último año.

Pero la creación de empleo ha oscilado entre expansión y contracción de un mes a otro.

Potencialmente, uno de los factores que podrían añadir dificultades a los desafíos de Warsh será el hecho de que su predecesor, Powell, ha decidido permanecer en la junta como miembro, una decisión inusual pero no sin precedentes para un presidente saliente.

El viernes, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que esperaba que Powell pronto "diera un paso al costado" para que Warsh pudiera "tener un control completo y sencillo de la Fed".

FUENTE: Con información de AFP

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