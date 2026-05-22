El Diario, Edición Semanal: EEUU imputa a Raúl Castro y escala presión sobre régimen de La Habana

Estas son las noticias recogidas en El Diario, Edición Semanal, una emisión especial que reúne trabajos de profundidad realizados para nuestra edición impresa, la cual está disponible todos los viernes en diferentes zonas del condado Miami-Dade y algunas áreas de Broward.
EEUU imputa a Raúl Castro y escala presión sobre régimen de La Habana. Vicki López, comisionada y candidata por el distrito 5 de Miami-Dade. MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones. EEUU listo para ofensiva final en Irán. Maxi Iglesias conversa sobre nuevos proyectos.