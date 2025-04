¿Intento de secuestro del teniente José Ángel Rodríguez Araña? Una evaluación crítica del incidente en EEUU

Según la denuncia presentada por el propio Araña, individuos no identificados habrían acudido a su residencia en horas de la noche, haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses. Sin embargo, no forzaron su entrada, simplemente tocaron la puerta, pero fueron sorprendidos por una cámara de vigilancia.

Araña es una figura reconocida dentro del ámbito militar disidente venezolano. Alcanzó notoriedad por su participación en la Operación Aurora, una acción cívico-militar ejecutada en diciembre de 2019 por un grupo de oficiales que se sublevaron en abierta rebelión contra el régimen de Nicolás Maduro. El objetivo de la operación fue desconocer el mandato presidencial, denunciar la corrupción interna y la permisividad del gobierno frente a la presencia del ELN en territorio venezolano. Tras ser capturado por su participación en dicha acción, Araña logró escapar del lugar donde se encontraba detenido y, posteriormente, se exilió en Estados Unidos, donde ha residido durante los últimos tres años.

Este tipo de denuncia cobra relevancia en el contexto de crecientes preocupaciones sobre la expansión de las operaciones extraterritoriales del régimen de Maduro, especialmente tras el asesinato del disidente y teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda en Chile en febrero de 2024. En ese caso, la fiscalía chilena concluyó que existía una línea investigativa que apuntaba directamente al Estado venezolano como autor intelectual del secuestro y asesinato (El País, 2024). La similitud en los perfiles siendo ambos tenientes, opositores y exiliados, ha contribuido a que sectores del exilio venezolano interpreten el incidente con Araña como parte de una posible tendencia de persecución transnacional.

Sin embargo, en el caso de Araña, no existe evidencia concluyente de que los individuos que acudieron a su residencia tengan vínculos con organismos represivos del régimen venezolano.

De hecho, y con base en nuestra experiencia en la investigación de operaciones de inteligencia del chavismo en el exterior, los elementos observados en este caso no se corresponden con los patrones habituales de acción del aparato represivo venezolano. Además, llama poderosamente la atención que las autoridades estadounidenses no hayan iniciado ninguna investigación oficial del incidente, a pesar de la gravedad de la acusación. Esto podría sugerir que no se identificaron elementos suficientes que indicaran una amenaza real o vinculaciones internacionales.

Cabe destacar que este análisis fue enriquecido por conversaciones directas que sostuvimos con el propio teniente Rodríguez Araña y con el teniente Luis Hernando Lugo Calderón, quienes compartieron detalles clave sobre el contexto personal y las amenazas recientes. Estas perspectivas permiten comprender mejor las percepciones de riesgo dentro de los círculos del exilio político venezolano.

Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de discutir estos temas en profundidad durante nuestra participación en el programa “Marcano en vivo”, conducido por Alejandro Marcano Santelli en YouTube y titulado “¿Qué pasó con Araña?”, transmitido el pasado 17 de abril de 2025. En dicho espacio también participaron William Acosta, investigador y policía retirado de Nueva York; el teniente José Ángel Rodríguez Araña; el teniente Luis Hernando Lugo Calderón; y mi persona, Jesús Romero, ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos. La conversación permitió explorar en detalle los recientes patrones de hostigamiento transnacional y las posibles implicaciones del caso de Araña.

Aunque es factible que el régimen venezolano cuente con la capacidad de monitorear, hostigar e incluso neutralizar a miembros de la oposición en el exterior, realizar una operación tan audaz y potencialmente desestabilizadora en suelo estadounidense no parece estar alineado con sus intereses estratégicos. Particularmente en un contexto donde la administración del expresidente Donald Trump y sectores significativos dentro del Partido Republicano han calificado al régimen de Nicolás Maduro como una amenaza directa para la seguridad hemisférica (Salazar, 2024). Una operación de este tipo en Estados Unidos, si fuese comprobada, tendría consecuencias diplomáticas severas.

En definitiva, aunque el incidente presentado por el teniente Araña ha generado preocupación legítima, no existe evidencia concluyente de que haya sido perpetrado por agentes del régimen chavista. Las motivaciones detrás del evento, y su posible uso político, deben ser analizadas con cuidado, sin caer en conclusiones apresuradas. La vigilancia debe continuar, pero con una evaluación crítica de los hechos disponibles.

