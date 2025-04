Opositores asilados en embajada de Argentina en Venezuela llevan 400 días sin recibir salvoconducto

Hacen un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y Brasil, este último que custodia la sede diplomática de Caracas, entre otros países firmantes tratados internacionales, para que exijan respeto al derecho de asilo y el restablecimiento “inmediato” de los servicios básicos.

Pedro Urruchurtu, Magali Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar Gonzalez Moreno se refugiaron en Embajada argentina en marzo pasado, en medio de la persecución que inició el régimen contra dirigentes vinculados a Machado.

Desde entonces, han sido víctimas de asedio con presencia policial y recurrentes cortes de servicios básicos dentro de la sede diplomática, sin que se les otorgue el debido salvoconducto a pesar de tener condición de asilados.

Maduro viola derechos

En el comunicado, los opositores señalan al régimen de ignorar sistemáticamente los acuerdos de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, todos suscritos por Venezuela y que consagran garantías a la luz del derecho internacional.

Ante esto, hacen un llamado urgente a los gobiernos firmantes de tratados internacionales.

Aseguran que están en riesgo sus vidas.

“Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega”, señalan en el texto

Además, afirman que son víctima de constantes atropellos físicos, mentales y emocionales, bajo una situación de tortura y encierro: “Frente a los ojos del mundo, se tortura y se transgreden derechos humanos en una embajada convertida en cárcel”, denuncian.

El comunicado fue replicado por el político venezolano y colaborador de Machado. Antonio Ledezma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alcaldeledezma/status/1915399428334067790&partner=&hide_thread=false #Comunicado 400 días sin salvoconductos y 5 meses bajo asedio sin servicios básicos: este es el nuevo llamado urgente a la comunidad internacional desde la embajada argentina en Caracas. pic.twitter.com/KV3DD424oS — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) April 24, 2025

FUENTE: Con información de redes Antonio Ledezma