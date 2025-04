Redes de lavado de dinero vinculadas a Cuba y Venezuela a través de Panamá

Esquemas y modus operandi

El lavado de dinero entre Cuba y Panamá se caracteriza por el uso de empresas pantalla, transferencias internacionales, depósitos fraccionados y la utilización de múltiples monedas como dólares, euros, pesos cubanos y bolívares venezolanos (WPLG, 2024; Martí Noticias, 2016). Entre los métodos más frecuentes destacan la creación de empresas fachada en Panamá, la simulación de operaciones comerciales, el uso de identidades y tarjetas bancarias de terceros, y la triangulación de fondos a través de cuentas en bancos estadounidenses y europeos (14ymedio, 2016; Martí Noticias, 2016).

Casos recientes de altos montos y acusaciones federales

En enero de 2025, un ciudadano cubano procedente de La Habana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico al intentar ingresar al país con 25,000 dólares en efectivo ocultos dentro de un libro. El pasajero declaró portar solo 9,000 dólares, pero una inspección secundaria reveló el monto real. El dinero fue retenido y quedó bajo custodia del Ministerio Público de Panamá para investigación por posible lavado de activos (Directorio Cubano, 2025; Periódico Cubano, 2025; CiberCuba, 2025a).

Ese mismo mes, la Interpol y autoridades panameñas detuvieron en Ciudad de Panamá a un ciudadano cubano buscado por Estados Unidos, acusado de fraude financiero y lavado de dinero por un monto cercano a 600,000 dólares. El operativo, denominado “Operación Mayabeque”, reveló el uso de métodos sofisticados para defraudar a víctimas en Estados Unidos y ocultar los fondos mediante técnicas avanzadas de blanqueo de capitales. El detenido enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos (CubitaNOW, 2025; CiberCuba, 2025b).

Entre 2022 y 2024, Manuel Alejandro Rojas, con conexiones en Cuba, Venezuela, Panamá y España, lideró un esquema que lavó más de 3.38 millones de dólares. El mecanismo incluyó la creación de empresas pantalla en Panamá (Lay Investments, Bempaco XVI), cientos de depósitos en efectivo en bancos estadounidenses como Truist y JP Morgan Chase, transferencias internacionales hacia cuentas en Panamá y España, y el uso de múltiples identidades y monedas. Este caso fue investigado y procesado en cortes federales de Estados Unidos, destacando la cooperación internacional y la sofisticación de estos esquemas (WPLG, 2024; Cuba en Miami, 2024).

Empresas estatales cubanas y estructuras offshore

Las filtraciones de los Papeles de Panamá y Pandora Papers han revelado la existencia de numerosas empresas estatales cubanas constituidas como sociedades offshore en Panamá, entre ellas Técnica Hidráulica S.A., Amadis Compañía Naviera S.A., B.B. Naft Trading S.A., Pescatlan S.A., Acepex Management S.A., Comercial Mercadu S.A., Travelnet LTD, Resimevis Limited, Mavis Group S.A. y Octagon Industrial LTD. Estas compañías, gestionadas por funcionarios y representantes del régimen, han sido utilizadas para realizar operaciones comerciales al margen del embargo estadounidense y para mover capitales fuera del control de reguladores extranjeros (Martí Noticias, 2016; 14ymedio, 2016; elTOQUE, 2020).

Nombres vinculados al régimen cubano

Investigaciones y filtraciones han vinculado a figuras del régimen cubano y empresarios cercanos al poder con la gestión o representación de empresas offshore en Panamá. Entre los nombres más citados en la prensa internacional y documentos filtrados están Wilfredo Leyva Armesto, funcionario del Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba, vinculado a Técnica Hidráulica S.A.; así como directivos de la Corporación Panamericana S.A., una compañía del Ministerio de Comercio Exterior creada en Panamá para gestionar empresas fuera del país. Además, los Papeles de Panamá han vinculado a familiares de altos mandos militares y del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) con sociedades offshore (Martí Noticias, 2016; 14ymedio, 2016; elTOQUE, 2020).

Factores que favorecen estos esquemas

Panamá facilita la creación rápida de sociedades anónimas y cuentas bancarias con bajo control de beneficiarios finales. La falta de transparencia, las restricciones cambiarias en Cuba y la débil cooperación internacional contribuyen a la operación de redes transnacionales de lavado de dinero (14ymedio, 2016; Directorio Cubano, 2025). Además, la diferencia entre los límites legales de salida de divisas en Cuba y las exigencias de declaración en Panamá genera oportunidades para el movimiento irregular de fondos (Periódico Cubano, 2025; CiberCuba, 2025a). A pesar de algunos avances, Panamá continúa en la “lista gris” de la Unión Europea por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal (United States Department of Justice, 2022).

El caso venezolano: replicando el modelo cubano en Panamá

Venezuela ha seguido una trayectoria similar a la de Cuba en el uso estratégico de Panamá como plataforma para operaciones financieras opacas. Con el colapso económico interno y las sanciones internacionales, figuras del régimen venezolano y empresarios aliados han recurrido a estructuras offshore panameñas para proteger capitales, mover fondos ilícitos y financiar redes de corrupción transnacional (WPLG, 2024; Cuba en Miami, 2024). Esta dinámica ha creado un ecosistema paralelo al cubano, donde ambas redes a menudo se entrelazan, compartiendo operadores, abogados, intermediarios financieros y mecanismos de ocultamiento.

Al igual que en el caso cubano, las empresas fachada venezolanas en Panamá han sido utilizadas para justificar exportaciones ficticias, recibir pagos por servicios no prestados y canalizar fondos públicos hacia cuentas personales en paraísos fiscales. En muchos casos, los fondos provenían de empresas estatales como PDVSA, y pasaban por bancos panameños antes de ser redistribuidos a jurisdicciones más seguras (Cuba en Miami, 2024; United States Department of Justice, 2022).

El caso de los hermanos Martinelli Linares, estrechamente vinculados al expresidente panameño y al aparato bolivariano, evidenció la profundidad de estos nexos. La red de corrupción Odebrecht mostró cómo las rutas del lavado panameño sirvieron no solo a Cuba y Venezuela de forma separada, sino como una plataforma común de operación, ampliando la escala y sofisticación del delito financiero regional (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2022).

Caso Odebrecht y conexiones panameñas

En el contexto regional, destaca el caso de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, condenados en Estados Unidos a 36 meses de prisión por lavar 28 millones de dólares en un esquema de sobornos de Odebrecht S.A., utilizando empresas pantalla y bancos en Panamá, Estados Unidos y Suiza. El caso demostró cómo fondos ilícitos pueden circular a través de bancos estadounidenses y panameños para beneficiar a funcionarios y mantener estilos de vida lujosos, subrayando la vulnerabilidad del sistema panameño ante redes internacionales de corrupción (United States Department of Justice, 2022).

Conclusión

El uso de compañías cubanas y venezolanas para lavar activos vía Panamá es una tendencia documentada, con casos recientes que muestran la sofisticación y alcance internacional de estos esquemas. La cooperación internacional y el fortalecimiento de los controles sobre sociedades offshore y transacciones transfronterizas son esenciales para combatir este fenómeno, mientras que la vigilancia sobre las estructuras empresariales y bancarias en Panamá sigue siendo clave para proteger la integridad del sistema financiero global (14ymedio, 2016; Martí Noticias, 2016).

Referencias

14ymedio. (2016). Unas 25 compañías vinculadas con Cuba aparecen en los Papeles de Panamá. https://www.14ymedio.com/internacional/cuba-papeles-panama-nuevo-herald_1_1061835.html

CiberCuba. (2025a, enero 14). Retienen dinero sin declarar a pasajero que llegó a Panamá. https://www.cibercuba.com/noticias/2025-01-14-u1-e197721-s27061-nid295491-retienen-dinero-declarar-pasajero-llego-panama

CiberCuba. (2025b, enero 10). Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero. https://www.cibercuba.com/noticias/2025-01-10-u1-e129488-s27061-nid295220-interpol-arresta-dominicana-cubano-buscado-eeuu

CubitaNOW. (2025, enero 8). Capturan en Panamá a cubano buscado por fraude y lavado de dinero en Estados Unidos. https://noticias.cubitanow.com/capturan-en-panam-a-cubano-buscado-por-fraude-y-lavado-de-dinero-en-estados-unidos

Cuba en Miami. (2024, septiembre 25). Esquema de lavado de dinero en Miami-Dade se relaciona con transacciones de Cuba, Venezuela, Panamá y España. https://www.cubaenmiami.com/esquema-de-lavado-de-dinero-en-miami-dade-se-relaciona-con-transacciones-de-cuba-venezuela-panama-y-espana/

Directorio Cubano. (2025, enero 27). 25 mil dólares en un libro: confiscan dinero a cubano en Aeropuerto de Panamá. https://www.directoriocubano.info/noticias/25-mil-dolares-en-un-libro-confiscan-dinero-a-cubano-en-aeropuerto-de-panama/?amp=1

elTOQUE. (2020, noviembre 14). La Matrioshka de los negocios cubanos. https://eltoque.com/en/matrioshka-militar-cubana

Martí Noticias. (2016, mayo 13). Cuba en los Panama Papers: ¿Quién es Wilfredo Leyva Armesto? https://www.martinoticias.com/a/cuba-panama-papers-empresa-offshore/121905.html

Periódico Cubano. (2025, enero 26). Panamá detecta a viajero procedente de Cuba con 25 mil dólares sin declarar. https://www.periodicocubano.com/panama-detecta-a-viajero-procedente-de-cuba-con-25-mil-dolares-sin-declarar/

United States Department of Justice. (2022, febrero 4). Panama intermediaries each sentenced to 36 months in prison for international bribery and money laundering scheme. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/panama-intermediaries-each-sentenced-36-months-prison-international-bribery-and-money

WPLG. (2024, septiembre 25). Policía: Esquema de lavado de dinero en Miami-Dade tenía vínculos con Venezuela, Cuba, Panamá y España. https://www.local10.com/espanol/2024/09/25/policia-esquema-de-lavado-de-dinero-en-miami-dade-tenia-vinculos-con-venezuela-cuba-panama-y-espana/

Publicado originalmente en el Miami Strategic Intelligence Institute.