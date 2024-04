Javier Milei ratifica en Miami compromiso con la comunidad judía

“Nacido en una casa origen católico quiero contarles de cómo llegué al judaísmo”, dijo Milei alertando que probablemente “algunas cosas les parezcan triviales y simples, pero fueron muy fuertes y me marcaron”.

Recordó que cada vez que llegaba la Semana Santa pasaban muchas películas acerca del amor de Jesús de Nazaret y su favorita siempre fue “Los 10 mandamientos” en donde siempre quedaba sorprendido de la fuerza de Moisés para enfrentar al Faraón. “ Y lo veía como una especie de superhéroe donde “por la gracia del creador terminaba imponiéndose sobre un gran imperio”.

Javier Milei dijo que esperaba ese momento crucial cuando Moisés abría el mar Rojo, “y eso digamos para mí también era muy fuerte porque no podía entender por qué en el colegio no me enseñaban acerca de Moisés”.

“Mi abuelo fue una gran influencia, con quien yo hablaba frecuentemente, tomaba valores y aprendía muchísimo. Lo más interesante es que, a poco tiempo de partir, él descubrió que era judío. No lo sabía y le dijeron: ‘Pero si tu mamá era judía, tú eres judío’”, relató Javier Milei sobre un escenario, usando una kipá y siendo traducido en simultáneo al inglés.

“Él era muy apegado a su mamá y su abuelo, además, era rabino. Es decir, que toda esa formación que él había recibido de ellos estaba profundamente vinculada al judaísmo y todos esos valores que me transmitía eran del judaísmo”, continuó.

Su abuelo antes de morir supo que era judío

Todos estos hitos personales, contados por Milei con emoción y muchísimos detalles, permitieron entender al auditorio porque un católico de nacimiento ahora se abraza a la religión judía. Y una vez que esa peculiar situación quedó fundada desde los recuerdos y las interpretaciones propias, el presidente avanzó en explicar cómo la Torá aparece para iluminar sus decisiones personales y políticas.

Cerca de mil judíos se pusieron de pie y aplaudieron a rabiar cuando Javier Milei ingresó al salón principal del centro social Menachem Mendel Schneerson de Miami. El cálido recibimiento conmovió al jefe de Estado, que llegó acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Anoche los dos recibieron la distinción “Embajadores de la Luz”, entregada por Jabad Lubavitch en reconocimiento al compromiso que tienen con la libertad e Israel.

Centenares de celulares apuntaban a Milei

A Milei le pusieron un atril transparente, y dos pasos al costado ubicaron a Walter Kerr, un prestigioso intérprete oficial que ya trabajó para cuatro presidentes. El rabino Lipskar había terminado su discurso y ahora le tocaba el turno al jefe de Estado. Milei habló en español y su dialéctica cautivó a la audiencia.

La banda tocaba tradicionales canciones judías, y alternaba con “No llores por mí, Argentina” y extrañas versiones de música ciudadana de Buenos Aires. Pero a nadie le importaba: centenares de celulares apuntaban a Milei, que no podía contener las lágrimas ante una ceremonia que había superado los cálculos previos.

“Milei, el presidente argentino, es la luz ante tanta oscuridad”, consideró el rabino Lipskar antes de entregar la distinción al jefe de Estado. En ese instante, todos los invitados se pusieron de pie y ofrecieron a Milei un cerrado aplauso.

Entre los videos que compartió la agencia AJN desde la sinagoga "The Shul, Our Jewish Home", donde la noche del miércoles 10 de abril, Javier Milei fue reconocido como Embajador Internacional de la Luz por "sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global y honrando su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad", también puede verse al rabino de Jabad Lubavitch leyendo de un papel la ya icónica frase del mandatario libertario: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Luego el rabino dijo que "la misión más grande en el mundo es eliminar la oscuridad, la luz disipa la oscuridad". Y definió a Javier Milei como "la luz". El presidente fue acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y su pareja, Fátima Flórez.

La política más sucia

“En la Argentina, la política es más sucia que en el resto del mundo”, sintetizó Milei. Esta frase causó un gran impacto en la audiencia. El presidente tuvo manejo de la escena, y jugó con los silencios para medir si su discurso se entendía, impactaba o aburría.

Por eso, cuando ya llevaba treinta y cuatro minutos de monólogo, contó su última anécdota vinculada al leit motiv “Las Fuerzas del Cielo”, que es una cita del libro de los Macabeos (3:19) que hace referencia a la revuelta de los judíos contra el ejército invasor griego en el 166 antes de Cristo.

“Judas respondió:—Es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da”, se puede leer en Los Macabeos (3.19).

