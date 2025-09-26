viernes 26  de  septiembre 2025
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

En el escenario de votos válidos, Quiroga ampliaría su ventaja hasta el 54,5%, frente al 45,5% de Paz, lo que elevaría la brecha a 10 puntos

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición "Alianza Libre", Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)

Martin BERNETTI y Rodrigo URZAGASTI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga aparece como favorito frente a Rodrigo Paz, de acuerdo con la primera encuesta nacional de intención de voto.

El estudio, realizado con una muestra de 2,500 personas a nivel urbano y rural en los nueve departamentos del país, muestra que el candidato de la Alianza Libre alcanza un 47% de apoyo, mientras que el postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se ubica con un 39,3%. La diferencia entre ambos es de 7,7 puntos porcentuales, según publicó el canal boliviano UNITEL.

Lee además
Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales
El exministro boliviano Arturo Murillo fue detenido en 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de Jeanine Áñez.
JUSTICIA

Detienen a exministro de Gobierno de Bolivia tras ser deportado de EEUU

En el escenario de votos válidos, Quiroga ampliaría su ventaja hasta el 54,5%, frente al 45,5% de Paz, lo que elevaría la brecha a 10 puntos.

Voto definido y margen de indecisos

La encuesta refleja que el 66% de los electores ya decidió su voto, mientras que el 9% manifestó simpatía por alguno de los dos candidatos, aunque sin definición plena. Un 13% sigue indeciso y un 12% no se siente representado por ninguno.

Los votos blancos alcanzarían el 3,5% y los nulos el 4,7%. Según los analistas, la proporción de indecisos en esta fase es menor a la registrada en la primera vuelta, lo que sugiere un electorado más definido de cara al balotaje del 19 de octubre.

Una de las interrogantes clave era si los bolivianos en el exterior podrían volver a votar en la segunda vuelta. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los más de 300,000 electores inscritos en consulados y embajadas en más de 30 países participarán nuevamente.

El voto exterior, que representa entre el 4 y 5% del padrón nacional, ha demostrado ser decisivo en elecciones anteriores, particularmente en ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Madrid y Washington, donde reside una de las mayores concentraciones de ciudadanos bolivianos.

El futuro de Bolivia

El TSE adelantó que las mesas de sufragio replicarán el mismo padrón y logística de la primera vuelta, aunque aún se afinan detalles en coordinación con los gobiernos locales.

El próximo 19 de octubre, los bolivianos deberán elegir entre dos proyectos políticos distintos: Quiroga, que busca regresar a la presidencia con el respaldo de la Alianza Libre, y Paz, quien aspira a consolidar al PDC como una fuerza competitiva en el país.

El ganador asumirá el poder para el período 2025-2030, en un contexto marcado por la polarización política y los desafíos económicos y sociales que enfrenta Bolivia.

FUENTE: Con información de UNITEL

Temas
Te puede interesar

Bolivia, las secuelas de un país secuestrado por el socialismo, narradas desde los sucesos

Maduro evade preguntas de periodista china sobre drogas

EEUU insiste, cero negociación con el régimen de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
ESTRATEGIAS

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

Liam OHanna, miembro del grupo de rap irlandés Kneecap y conocido bajo el nombre artístico de Mo Chara, habla con sus seguidores frente al Juzgado de Paz de Westminster en Londres el 20 de agosto de 2025.
CONTROVERSIA

Justicia británica anula cargo por terrorismo contra cantante de Kneecap

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Florida refuerza ofensiva migratoria con más de 6.000 arrestos en cinco meses

Por DANIEL CASTROPÉ
El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

Embajada de EEUU en La Habana, Cuba.
DEMOCRACIA

EEUU insiste, cero negociación con el régimen de Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump anunció una nueva batería de aranceles, entre ellos a los medicamentos.
COMERCIO

Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos a medicamentos

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade