Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

La ciudadanía en EEUU exige que el migrante tenga el estatus de residente permanente legal por al menos cinco años y cumplir con otros requisitos

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

 

Archivo AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Solicitar la nacionalidad estadounidense es una meta que generalmente se plantean ciudadanos extranjeros en EEUU para obtener muchos beneficios, entre ellos permanecer legalmente en el país y traer a familiares cercanos, además de salvarse de la deportación si cumple con las leyes.

Para obtener ese vínculo legal por naturalización es necesario poseer activa la Green Card que otorga el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) como requisito indispensable, entre otros que exigen las normas migratorias.

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS: ¿Qué trámites debe hacer un migrante para solicitar la nacionalidad estadounidense?

Esto es así porque la Green Card es la prueba de que se tiene el estatus de residencia permanente legal y que se logra después de pasar por varias pruebas. Sin ella no es posible aspirar a la ciudadanía en el país.

Green Card y la nacionalidad

La Green Card o tarjeta verde es el documento de identidad en EEUU y lleva el nombre y la foto del ciudadano extranjero, así que es la constancia de que es residente permanente legal.

La mayoría de las tarjetas verdes son válidas por 10 años, pero si la persona es residente condicional tienen solo vigor por dos años.

Uno de los beneficios de tener la Green Card es poder solicitar la ciudadanía estadounidense después de cinco años de residencia legal, o de tres años en el caso de que la persona esté casada con otra nacida en el país.

Otros requisitos para obtener la nacionalidad es haber cumplido al menos 18 años en el momento de presentar la solicitud y haber estado físicamente en en el país por al menos la mitad del tiempo de residencia legal requerido (913 días en cinco años o 548 días en tres años).

Lograr el estatus de ciudadano estadounidense permite incorporarse legalmente al mercado laboral, obtener un pasaporte estadounidense y poder viajar por largos períodos fuera del país, siempre sujeto a disposiciones legales.

FUENTE: Con información de uscis.gov; usa.gov, usahello.org

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
