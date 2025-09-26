Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

MIAMI-. – El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade , Dariel Fernández , presentó una propuesta para otorgar alivio en los impuestos sobre la propiedad con el fin de proteger a los adultos mayores y a las familias locales que enfrentan dificultades crecientes por el costo de vida.

Fernández destacó que muchos adultos mayores del condado viven con ingresos fijos y que el aumento constante en vivienda, atención médica y necesidades básicas representa un desafío que amenaza su permanencia en sus hogares. “Brindar alivio en los impuestos sobre la propiedad a los residentes mayores de 65 años ayudaría a aliviar esa carga financiera, permitiéndoles permanecer en sus hogares con dignidad y seguridad”, señaló.

Propietarios en riesgo de perder sus hogares

El funcionario subrayó que el problema no se limita a los adultos mayores. Según explicó, también afecta a familias que ya han terminado de pagar sus casas o que están amparadas por la exención de Homestead, pero que aún enfrentan incrementos en los impuestos sobre la propiedad.

“Si un residente ha cumplido con su obligación y es dueño absoluto de su hogar, ¿por qué debería seguir cargando con ese peso tributario año tras año?”, cuestionó Fernández.

Justicia y estabilidad para los contribuyentes

El recaudador sostuvo que su meta es replantear el sistema tributario para evitar que los propietarios, en especial aquellos que han sacrificado décadas para lograr su vivienda, terminen expulsados por cargas fiscales.

“Al enfocarnos en los adultos mayores y, al mismo tiempo, atender las necesidades más amplias de todos los propietarios, mi objetivo es llevar justicia, estabilidad y respeto a todos los residentes del condado de Miami-Dade”, afirmó.

Fernández aseguró que está dispuesto a trabajar junto a funcionarios locales y estatales para diseñar mecanismos que reduzcan o eliminen cargas innecesarias de impuestos. Según dijo, el propósito es garantizar que los adultos mayores puedan envejecer con dignidad y que las familias conserven los hogares que construyeron.

“Esta visión no se trata solo de alivio económico, sino de proteger los cimientos de nuestra comunidad y garantizar que Miami-Dade siga siendo un lugar donde el esfuerzo y el sacrificio sean recompensados con seguridad duradera”, concluyó.

De esta forma, Fernández se alinea con el gobernador Ron DeSantis quien ha impulsado una iniciativa para reducir o eliminar el impuesto sobre la propiedad, que representa aproximadamente un tercio del presupuesto operativo en condados como Miami-Dade.

El gobernador de Florida aboga por un referéndum sobre el tema para enmendar la Constitución del estado lo que requeriría la aprobación de al menos el 60% de los votantes en una consulta electoral.

