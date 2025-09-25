jueves 25  de  septiembre 2025
EEUU

El exdirector del FBI James Comey es acusado de mentir al Congreso y obstrucción de la justicia

"Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI", dijo Trump tras conocer de la acusación

El exdirector del FBI, James Comey, escucha durante una audiencia en el Senado.

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado el jueves por un gran jurado federal por cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia.

"Nadie está por encima de la ley", dijo la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado en X. "La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a aquellos que abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso."

Bondi ordenó al Departamento de Justicia iniciar una investigación con un gran jurado sobre una supuesta conspiración contra el presidente Donald Trump, para deslegitimar su victoria de 2016, en lo que se llamó la “trama rusa”.

La medida fue ordenada por Bondi tras recibir en julio una denuncia de la Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, contra altos funcionarios de la administración del expresidente demócrata, Barack Obama, por la conspiración contra Trump, en la que habrían hecho falsas declaraciones alegando que Rusia intentó interferir a través de medios cibernéticos en el resultado de las elecciones de 2016 a favor del entonces candidato y republicano que competía contra la demócrata exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

Comey es el exfuncionario federal de mayor rango en enfrentar cargos en relación con la larga investigación del FBI sobre la supuesta colusión entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y funcionarios rusos.

Trump celebra

El presidente Trump celebró la acusación en contra de James Comey, exdirector de la policía federal FBI y uno de sus más fuertes críticos, al escribir en su red Truth Social "Justicia en Estados Unidos".

"Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI", dijo Trump.

"Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles", indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tome medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

Temprano el jueves, Trump negó haber presionado indebidamente a los fiscales para acusar a Comey, diciendo a los reporteros en la Oficina Oval: “Ellos van a tomar una determinación. Yo no estoy tomando esa determinación. Creo que se me permitiría involucrarme si quisiera, pero realmente no elijo hacerlo”, afirmó.

Desclasificaciones recientes por la Directora de Inteligencia Nacional demuestran que hubo una conspiración, pero en lugar de involucrar a Trump y Rusia, involucró a funcionarios de la administración Obama, incluido el hoy exdirector nacional de Inteligencia, James Clapper, y el director de la CIA, John Brennan, "quienes fabricaron y politizaron la inteligencia después de las elecciones de 2016 para fabricar una narrativa de interferencia rusa a favor de Trump para subvertir su presidencia".

Gabbard, que pidió investigar a Obama y a varios funcionarios de inteligencia.

FUENTE: Con informaciòn de New York Post y AFP

