José Daniel Ferrer recibe otra citación, y afirma que tampoco acudirá

“Una vez más les dije que no voy a ningún tribunal, no voy ante a ningún juez de ejecución por la simple razón de que yo no he cometido delito alguno”, explicó.

“A mí me fabricaron delitos que nunca cometí... a mí me secuestraron, me torturaron, me confinaron en el peor aislamiento que haya sufrido un ser humano en el siglo 21 en el hemisferio occidental”, dijo Ferrer, al ofrecer detalles sobre la situación que vivió tras ser arrestado el 11 de julio de 2021, y hasta que fue excarcelado el 16 de enero.

También dio a conocer que les dijo a los agentes que “yo no pedí ni acepté libertad condicional, que yo prefiero la prisión hasta que Cuba sea libre, hasta que caiga la tiranía, antes que vivir fuera de la prisión bajo todo tipo de condicionamientos y amenazas”.

“José Daniel por la libertad y el bienestar del pueblo cubano está dispuesto a volver a prisión y a dar la vida de ser necesario”, concluyó el activista

FUENTE: Martí Noticias