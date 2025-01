José Daniel Ferrer denuncia "amenazas" para que cese su activismo político

"Dos oficiales de la PNR se presentaron en la sede de la UNPACU, en mi vivienda, para citarme oficialmente a comparecer este martes a las 9:00 a. m. ante un juez de ejecución", relató Ferrer, según informó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

"Advertencia"

El líder opositor interpretó la citación como una advertencia de que podría volver a prisión si no detiene su activismo político. "No hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de regresar a prisión si no paro mi activismo político y social en favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de los cubanos", declaró Ferrer, quien anunció que no asistirá a la convocatoria.

Ferrer reafirmó que nunca ha cometido delito alguno y que sus encarcelamientos previos han sido consecuencia de su defensa de los derechos humanos. "Que se ahorren las amenazas. Si me van a enviar de nuevo a prisión, donde las condiciones son similares a un campo de concentración, deben saber que estoy dispuesto a ir preso e incluso a dar la vida por la libertad y el bienestar de mi nación", concluyó.

"Excarcelación"

El opositor fue liberado el pasado 16 de enero, tras figurar en una lista de más de 530 presos excarcelados por el régimen cubano, como respuesta a la retirada de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos.

Ferrer fue encarcelado inicialmente durante la Primavera Negra de 2003 por su participación en el Proyecto Varela, liderado por Oswaldo Payá, que buscaba una apertura política en Cuba a través de cambios legales. En esa ocasión, fue condenado a 25 años de prisión y volvió a ser detenido en 2019.

FUENTE: Con información de Europa Press