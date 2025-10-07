Justicia confirma proceso contra el expresidente Alberto Fernández por violencia contra su expareja

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su exesposa Fabiola Yánez, caminan sobre la alfombra roja antes de la ceremonia de apertura de la 9na Cumbre de las Américas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2022.

BUENOS AIRES. - La justicia de Argentina ratificó el proceso contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por violencia física y psicológica contra su expareja y madre de su menor hijo, Fabiola Yáñez.

Se desestimaron los argumentos de la defensa del exmandatario, si bien se accedió a apartar al juez del caso, Julián Ercolini, para evitar una posible parcialidad en la tramitación.

La decisión fue asumida por el tribunal federal después de que los abogados de Fernández solicitaron la semana pasada el cierre de la causa en una audiencia en la que el expresidente denunció "acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarme social y políticamente", según registró Clarín. Fernández apuntó directamente contra el juez Ercolini.

El tribunal apartó al magistrado del caso "con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes", puesto que, según señala el acusado, le unía una amistad con Ercolini hasta que se enfadó por fallos que dictó.

Sin embargo, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes ratificaron el proceso contra el exmandatario por unanimidad, respaldaron la actuación de Ercolini en relación con el caso, por lo que el proceso contra el exmandatario por lesiones leves y agravadas por violencia y de amenazas coactivas sigue abierto.

El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto un juicio oral y público para Fernández, quien se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable de estos delitos.

Denuncia contra Fernández

Fue en agosto de 2024 cuando la periodista Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, lo denunció por violencia física y psicológica. Ambos tienen un hijo de tres años.

El exmandatario argentino de 66 años rechazó todos los cargos durante la etapa de instrucción. En ese sentido, calificar la acusación como "una estafa procesal sin precedentes", de acuerdo con el escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado.

FUENTE: Con información de Europa Press